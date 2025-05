Bad Bunny Tour Breaks Records with Over 2.6 Million Tickets Sold

Bad Bunny is making history with his newly announced “Debí Tirar Más Fotos World Tour” already surpassing 2.6 million tickets sold across 54 stadium shows worldwide.

The tour was initially unveiled on May 5 with just 24 dates. However, demand led to the adding of dozens of new shows to meet global interest. The trek will visit 18 countries across four continents, marking Bad Bunny’s first performances in countries such as Australia, Brazil, and Japan.

In Mexico City, nearly four million fans queued for tickets when sales opened on May 9, making it the largest on sale event in the country’s history. Six of eight planned nights at Estadio GNP Seguros sold out within hours.

The momentum continued throughout Latin America. In Colombia, the tour became the first to sell out three stadiums in less than 24 hours. In Costa Rica, Bad Bunny set a new national record for the fastest-selling concert in the country’s history.

Bad Bunny is now the first Latin artist to sell out stadiums in Italy and Poland and secured two sell-out dates in Portugal. In France, he achieved a milestone unmatched by any other Latin performer by selling out several stadium venues according to a report from Pollstar. In Spain, over 600,000 tickets were sold for 12 scheduled concerts, including 10 in Madrid and two in Barcelona.

The global tour follows the artist’s upcoming “No Me Quiero Ir de Aquí” residency in Puerto Rico. The residency, set to take place at San Juan’s Coliseo de Puerto Rico from July 11 to September 14. For more information and additional information, fans can visit Bad Bunny’s official website.

A complete list of tour dates can be found below:

07-11 San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

07-12 San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

07-13 San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

07-18 San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

07-19 San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

07-20 San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

07-25 San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

07-26 San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

07-27 San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

08-01 San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

08-02 San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

08-03 San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

08-08 San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

08-09 San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

08-10 San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

08-15 San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

08-16 San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

08-17 San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

08-22 San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

08-23 San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

08-24 San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

08-29 San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

08-30 San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

08-31 San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

09-05 San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

09-06 San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

09-07 San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

09-12 San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

09-13 San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

09-14 San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

11-21 Santo Domingo, Dominican Republic – Estadio Olimpico Félix Sánchez

12-05 San José, Costa Rica – Estadio Nacional

12-10 Mexico City, Mexico – Estadio GNP Seguros

12-11 Mexico City, Mexico – Estadio GNP Seguros

01-23 Medellin, Colombia – Estadio Atanasio Girardot

01-30 Lima, Peru – Estadio Nacional

02-05 Santiago, Chile – Estadio Nacional Julio Martinez Prádanos

02-13 Buenos Aires, Argentina – Estadio River Plate

02-20 São Paulo, Brazil – Allianz Parque

02-28 Sydney, Australia – Engie Stadium

05-22 Barcelona, Spain – Estadi Olímpic Lluís Companys

05-26 Lisbon, Portugal – Estádio Da Luz

05-30 Madrid, Spain – Riyadh Air Metropolitano

05-31 Madrid, Spain – Riyadh Air Metropolitano

06-20 Düsseldorf, Germany – Merkur Spiel-Arena

06-23 Arnhem, Netherlands – GelreDome

06-27 London, England – Tottenham Hotspur Stadium

07-01 Marseille, France – Orange Velordrome

07-04 Nanterre, France – La Défense Arena

07-10 Stockholm, Sweden – Strawberry Arena

07-14 Warsaw, Poland – PGE Narodowy

07-17 Milan, Italy – Ippodromo Snai La Maura

07-22 Brussels, Belgium – King Baudouin Stadium