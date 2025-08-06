Detroit Red Wings Little Caesars Arena tickets on sale in Detroit

Detroit Red Wings hockey returns to downtown Detroit this fall, as the 11-time Stanley Cup champions launch a 41-game 2025-26 home slate at Little Caesars Arena. The action spans from Oct. 9, 2025, when the Original Six rival Montreal Canadiens come to town, through April 11, 2026 against the New Jersey Devils, giving Hockeytown faithful seven months of can’t-miss matchups on Woodward Avenue.
The early calendar packs plenty of intrigue: Toronto visits Oct. 11, Tampa Bay arrives Oct. 17, and Connor McDavid’s Edmonton Oilers skate in Oct. 19. November features a showdown with the high-flying Seattle Kraken and the ever-tough Boston Bruins. Holiday hockey heats up in December with showdowns against Dallas, Toronto, Winnipeg and Washington.
Detroit’s young core of captain Dylan Larkin, Moritz Seider and Lucas Raymond will look to build on last season’s gains, while new additions aim to push the Wings back into playoff contention. Key 2026 clashes include Vegas (March 4), Florida (March 6), Boston (March 21) and a late-season playoff push versus Minnesota, Philadelphia and Columbus in April.
Whether you’re cheering from the lower bowl or joining the raucous atmosphere up high, Little Caesars Arena is set to rock again. Secure your seats early and witness the next chapter of the Winged Wheel’s storied legacy.
Upcoming Detroit Red Wings home games
- Detroit Red Wings vs. Montreal Canadiens tickets at Little Caesars Arena on October 9, 2025
- Detroit Red Wings vs. Toronto Maple Leafs tickets at Little Caesars Arena on October 11, 2025
- Detroit Red Wings vs. Florida Panthers tickets at Little Caesars Arena on October 15, 2025
- Detroit Red Wings vs. Tampa Bay Lightning tickets at Little Caesars Arena on October 17, 2025
- Detroit Red Wings vs. Edmonton Oilers tickets at Little Caesars Arena on October 19, 2025
- Detroit Red Wings vs. St. Louis Blues tickets at Little Caesars Arena on October 25, 2025
- Detroit Red Wings vs. New York Rangers tickets at Little Caesars Arena on November 7, 2025
- Detroit Red Wings vs. Chicago Blackhawks tickets at Little Caesars Arena on November 9, 2025
- Detroit Red Wings vs. Anaheim Ducks tickets at Little Caesars Arena on November 13, 2025
- Detroit Red Wings vs. Buffalo Sabres tickets at Little Caesars Arena on November 15, 2025
- Detroit Red Wings vs. Seattle Kraken tickets at Little Caesars Arena on November 18, 2025
- Detroit Red Wings vs. New York Islanders tickets at Little Caesars Arena on November 20, 2025
- Detroit Red Wings vs. Columbus Blue Jackets tickets at Little Caesars Arena on November 22, 2025
- Detroit Red Wings vs. Nashville Predators tickets at Little Caesars Arena on November 26, 2025
- Detroit Red Wings vs. Tampa Bay Lightning tickets at Little Caesars Arena on November 28, 2025
- Detroit Red Wings vs. Boston Bruins tickets at Little Caesars Arena on December 2, 2025
- Detroit Red Wings vs. New York Islanders tickets at Little Caesars Arena on December 16, 2025
- Detroit Red Wings vs. Utah Mammoth tickets at Little Caesars Arena on December 17, 2025
- Detroit Red Wings vs. Washington Capitals tickets at Little Caesars Arena on December 21, 2025
- Detroit Red Wings vs. Dallas Stars tickets at Little Caesars Arena on December 23, 2025
- Detroit Red Wings vs. Toronto Maple Leafs tickets at Little Caesars Arena on December 28, 2025
- Detroit Red Wings vs. Winnipeg Jets tickets at Little Caesars Arena on December 31, 2025
- Detroit Red Wings vs. Pittsburgh Penguins tickets at Little Caesars Arena on January 3, 2026
- Detroit Red Wings vs. Vancouver Canucks tickets at Little Caesars Arena on January 8, 2026
- Detroit Red Wings vs. Carolina Hurricanes tickets at Little Caesars Arena on January 12, 2026
- Detroit Red Wings vs. San Jose Sharks tickets at Little Caesars Arena on January 16, 2026
- Detroit Red Wings vs. Ottawa Senators tickets at Little Caesars Arena on January 18, 2026
- Detroit Red Wings vs. Los Angeles Kings tickets at Little Caesars Arena on January 27, 2026
- Detroit Red Wings vs. Washington Capitals tickets at Little Caesars Arena on January 29, 2026
- Detroit Red Wings vs. Colorado Avalanche tickets at Little Caesars Arena on January 31, 2026
- Detroit Red Wings vs. Vegas Golden Knights tickets at Little Caesars Arena on March 4, 2026
- Detroit Red Wings vs. Florida Panthers tickets at Little Caesars Arena on March 6, 2026
- Detroit Red Wings vs. Calgary Flames tickets at Little Caesars Arena on March 16, 2026
- Detroit Red Wings vs. Montreal Canadiens tickets at Little Caesars Arena on March 19, 2026
- Detroit Red Wings vs. Boston Bruins tickets at Little Caesars Arena on March 21, 2026
- Detroit Red Wings vs. Ottawa Senators tickets at Little Caesars Arena on March 24, 2026
- Detroit Red Wings vs. Philadelphia Flyers tickets at Little Caesars Arena on March 28, 2026
- Detroit Red Wings vs. Minnesota Wild tickets at Little Caesars Arena on April 5, 2026
- Detroit Red Wings vs. Columbus Blue Jackets tickets at Little Caesars Arena on April 7, 2026
- Detroit Red Wings vs. Philadelphia Flyers tickets at Little Caesars Arena on April 9, 2026
- Detroit Red Wings vs. New Jersey Devils tickets at Little Caesars Arena on April 11, 2026