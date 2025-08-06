Detroit Red Wings Little Caesars Arena tickets on sale in Detroit

By Madeline Page 44 minutes ago
Chicago Blackhawks at Detroit Red Wings SecretName101, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
Detroit Red Wings hockey returns to downtown Detroit this fall, as the 11-time Stanley Cup champions launch a 41-game 2025-26 home slate at Little Caesars Arena. The action spans from Oct. 9, 2025, when the Original Six rival Montreal Canadiens come to town, through April 11, 2026 against the New Jersey Devils, giving Hockeytown faithful seven months of can’t-miss matchups on Woodward Avenue.

Seats for every regular-season contest are on sale now. Fans can purchase in person at the arena box office, but the easiest way to avoid hidden service charges is through ScoreBig, which lists tickets for major events with transparent, all-in pricing.

The early calendar packs plenty of intrigue: Toronto visits Oct. 11, Tampa Bay arrives Oct. 17, and Connor McDavid’s Edmonton Oilers skate in Oct. 19. November features a showdown with the high-flying Seattle Kraken and the ever-tough Boston Bruins. Holiday hockey heats up in December with showdowns against Dallas, Toronto, Winnipeg and Washington.

Detroit’s young core of captain Dylan Larkin, Moritz Seider and Lucas Raymond will look to build on last season’s gains, while new additions aim to push the Wings back into playoff contention. Key 2026 clashes include Vegas (March 4), Florida (March 6), Boston (March 21) and a late-season playoff push versus Minnesota, Philadelphia and Columbus in April.

Whether you’re cheering from the lower bowl or joining the raucous atmosphere up high, Little Caesars Arena is set to rock again. Secure your seats early and witness the next chapter of the Winged Wheel’s storied legacy.

Upcoming Detroit Red Wings home games