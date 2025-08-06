Los Angeles Kings Crypto.com Arena tickets on sale in Los Angeles

Los Angeles Kings hockey is back in DTLA as the 2025-26 NHL campaign brings 38 regular-season clashes to Crypto.com Arena from Oct. 7, 2025 through Apr. 11, 2026. The slate opens with a heavyweight bout against the Colorado Avalanche and wraps with an afternoon showdown versus Connor McDavid and the Edmonton Oilers, giving Kings fans six action-packed months under the downtown lights.
Coach Jim Hiller’s group will look to ride the two-way excellence of Anže Kopitar and Drew Doughty, plus the offensive spark of Kevin Fiala and rising star Quinton Byfield, back into Stanley Cup contention. Early highlights include Original Six visits from the New Jersey Devils (Nov. 1), Detroit Red Wings (Oct. 30) and Boston Bruins (Nov. 21), while Pacific-Division drama heats up against Calgary (Dec. 13 & Feb. 28), Vegas (Jan. 14 & Feb. 25) and the rival Ducks (Dec. 27 & Jan. 16). A January gauntlet pits L.A. against Tampa Bay, Minnesota, Dallas and the Rangers before a March run featuring Montreal, Philadelphia and Buffalo sets the stage for an April push toward the postseason.
With a balanced roster and one of hockey’s loudest barns behind them, the Kings aim to reclaim Pacific supremacy. Check the dates, pick your matchups and be part of the royal roar this season.
Upcoming Los Angeles Kings home games
- Los Angeles Kings vs. Colorado Avalanche tickets at Crypto.com Arena on October 7, 2025
- Los Angeles Kings vs. Pittsburgh Penguins tickets at Crypto.com Arena on October 16, 2025
- Los Angeles Kings vs. Carolina Hurricanes tickets at Crypto.com Arena on October 18, 2025
- Los Angeles Kings vs. Detroit Red Wings tickets at Crypto.com Arena on October 30, 2025
- Los Angeles Kings vs. New Jersey Devils tickets at Crypto.com Arena on November 1, 2025
- Los Angeles Kings vs. Florida Panthers tickets at Crypto.com Arena on November 6, 2025
- Los Angeles Kings vs. Boston Bruins tickets at Crypto.com Arena on November 21, 2025
- Los Angeles Kings vs. Ottawa Senators tickets at Crypto.com Arena on November 24, 2025
- Los Angeles Kings vs. Vancouver Canucks tickets at Crypto.com Arena on November 29, 2025
- Los Angeles Kings vs. Washington Capitals tickets at Crypto.com Arena on December 2, 2025
- Los Angeles Kings vs. Chicago Blackhawks tickets at Crypto.com Arena on December 4, 2025
- Los Angeles Kings vs. Chicago Blackhawks tickets at Crypto.com Arena on December 6, 2025
- Los Angeles Kings vs. Calgary Flames tickets at Crypto.com Arena on December 13, 2025
- Los Angeles Kings vs. Columbus Blue Jackets tickets at Crypto.com Arena on December 22, 2025
- Los Angeles Kings vs. Seattle Kraken tickets at Crypto.com Arena on December 23, 2025
- Los Angeles Kings vs. Anaheim Ducks tickets at Crypto.com Arena on December 27, 2025
- Los Angeles Kings vs. Tampa Bay Lightning tickets at Crypto.com Arena on January 1, 2026
- Los Angeles Kings vs. Minnesota Wild tickets at Crypto.com Arena on January 3, 2026
- Los Angeles Kings vs. Minnesota Wild tickets at Crypto.com Arena on January 5, 2026
- Los Angeles Kings vs. San Jose Sharks tickets at Crypto.com Arena on January 7, 2026
- Los Angeles Kings vs. Dallas Stars tickets at Crypto.com Arena on January 12, 2026
- Los Angeles Kings vs. Vegas Golden Knights tickets at Crypto.com Arena on January 14, 2026
- Los Angeles Kings vs. Anaheim Ducks tickets at Crypto.com Arena on January 16, 2026
- Los Angeles Kings vs. New York Rangers tickets at Crypto.com Arena on January 20, 2026
- Los Angeles Kings vs. Seattle Kraken tickets at Crypto.com Arena on February 4, 2026
- Los Angeles Kings vs. Edmonton Oilers tickets at Crypto.com Arena on February 26, 2026
- Los Angeles Kings vs. Calgary Flames tickets at Crypto.com Arena on February 28, 2026
- Los Angeles Kings vs. Colorado Avalanche tickets at Crypto.com Arena on March 2, 2026
- Los Angeles Kings vs. New York Islanders tickets at Crypto.com Arena on March 5, 2026
- Los Angeles Kings vs. Montreal Canadiens tickets at Crypto.com Arena on March 7, 2026
- Los Angeles Kings vs. Philadelphia Flyers tickets at Crypto.com Arena on March 19, 2026
- Los Angeles Kings vs. Buffalo Sabres tickets at Crypto.com Arena on March 21, 2026
- Los Angeles Kings vs. Utah Mammoth tickets at Crypto.com Arena on March 28, 2026
- Los Angeles Kings vs. St. Louis Blues tickets at Crypto.com Arena on April 1, 2026
- Los Angeles Kings vs. Nashville Predators tickets at Crypto.com Arena on April 2, 2026
- Los Angeles Kings vs. Toronto Maple Leafs tickets at Crypto.com Arena on April 4, 2026
- Los Angeles Kings vs. Nashville Predators tickets at Crypto.com Arena on April 6, 2026
- Los Angeles Kings vs. Vancouver Canucks tickets at Crypto.com Arena on April 9, 2026
- Los Angeles Kings vs. Edmonton Oilers tickets at Crypto.com Arena on April 11, 2026