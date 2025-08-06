Los Angeles Kings Crypto.com Arena tickets on sale in Los Angeles

Los Angeles Kings hockey is back in DTLA as the 2025-26 NHL campaign brings 38 regular-season clashes to Crypto.com Arena from Oct. 7, 2025 through Apr. 11, 2026. The slate opens with a heavyweight bout against the Colorado Avalanche and wraps with an afternoon showdown versus Connor McDavid and the Edmonton Oilers, giving Kings fans six action-packed months under the downtown lights.

Tickets for every home date are on sale now. While seats can be purchased at the arena box office, savvy buyers can dodge hidden fees by securing theirs at ScoreBig, where transparent, all-in pricing makes checkout painless.

Coach Jim Hiller’s group will look to ride the two-way excellence of Anže Kopitar and Drew Doughty, plus the offensive spark of Kevin Fiala and rising star Quinton Byfield, back into Stanley Cup contention. Early highlights include Original Six visits from the New Jersey Devils (Nov. 1), Detroit Red Wings (Oct. 30) and Boston Bruins (Nov. 21), while Pacific-Division drama heats up against Calgary (Dec. 13 & Feb. 28), Vegas (Jan. 14 & Feb. 25) and the rival Ducks (Dec. 27 & Jan. 16). A January gauntlet pits L.A. against Tampa Bay, Minnesota, Dallas and the Rangers before a March run featuring Montreal, Philadelphia and Buffalo sets the stage for an April push toward the postseason.

With a balanced roster and one of hockey’s loudest barns behind them, the Kings aim to reclaim Pacific supremacy. Check the dates, pick your matchups and be part of the royal roar this season.

Upcoming Los Angeles Kings home games