Vancouver Canucks Rogers Arena tickets on sale in Vancouver

Vancouver Canucks fans can start planning their game nights now: the team’s full 2025-26 NHL home schedule at Rogers Arena spans from October 9, 2025 through April 14, 2026. The 38-game slate brings every Pacific Division rival to town, along with Original Six powerhouses and recent Stanley Cup champions, giving British Columbia hockey followers months of top-tier action in downtown Vancouver.
Tickets for every Rogers Arena matchup are on sale today. Seats may be purchased directly from the arena box office, but buyers looking to avoid surprise fees can also visit ScoreBig, which lists tickets to major events with transparent pricing and no hidden charges.
The home calendar opens with a fiery Pacific showdown against the Calgary Flames on October 9, then packs in October showdowns with the St. Louis Blues, Montreal Canadiens and Connor McDavid’s Edmonton Oilers. November brings marquee clashes versus the Chicago Blackhawks, Winnipeg Jets and a back-to-back against Dallas and Calgary. Holiday-season highlights include visits from the Minnesota Wild, Buffalo Sabres and Philadelphia Flyers.
The new year starts fast as Boston, Seattle and Edmonton roll through before a January homestand that features the New York Islanders, Washington Capitals, Toronto Maple Leafs and more. Down the stretch, Rogers Arena hosts playoff-race tilts against Tampa Bay, Los Angeles and the defending-champion Vegas Golden Knights before closing with a Kings rematch on April 14.
With stars like Elias Pettersson, Quinn Hughes and Thatcher Demko leading the charge, and fresh off a resurgent 2024-25 campaign, the Canucks will look to turn the league’s loudest barn into a fortress. Secure your seats early and be part of the sea of blue, green and white as Vancouver pushes toward the postseason.
Upcoming Vancouver Canucks home games
- Vancouver Canucks vs. Calgary Flames tickets at Rogers Arena on October 9, 2025
- Vancouver Canucks vs. St. Louis Blues tickets at Rogers Arena on October 13, 2025
- Vancouver Canucks vs. Montreal Canadiens tickets at Rogers Arena on October 25, 2025
- Vancouver Canucks vs. Edmonton Oilers tickets at Rogers Arena on October 26, 2025
- Vancouver Canucks vs. New York Rangers tickets at Rogers Arena on October 28, 2025
- Vancouver Canucks vs. Chicago Blackhawks tickets at Rogers Arena on November 5, 2025
- Vancouver Canucks vs. Columbus Blue Jackets tickets at Rogers Arena on November 8, 2025
- Vancouver Canucks vs. Colorado Avalanche tickets at Rogers Arena on November 9, 2025
- Vancouver Canucks vs. Winnipeg Jets tickets at Rogers Arena on November 11, 2025
- Vancouver Canucks vs. Dallas Stars tickets at Rogers Arena on November 20, 2025
- Vancouver Canucks vs. Calgary Flames tickets at Rogers Arena on November 23, 2025
- Vancouver Canucks vs. Minnesota Wild tickets at Rogers Arena on December 6, 2025
- Vancouver Canucks vs. Detroit Red Wings tickets at Rogers Arena on December 8, 2025
- Vancouver Canucks vs. Buffalo Sabres tickets at Rogers Arena on December 11, 2025
- Vancouver Canucks vs. San Jose Sharks tickets at Rogers Arena on December 27, 2025
- Vancouver Canucks vs. Philadelphia Flyers tickets at Rogers Arena on December 30, 2025
- Vancouver Canucks vs. Seattle Kraken tickets at Rogers Arena on January 2, 2026
- Vancouver Canucks vs. Boston Bruins tickets at Rogers Arena on January 3, 2026
- Vancouver Canucks vs. Edmonton Oilers tickets at Rogers Arena on January 17, 2026
- Vancouver Canucks vs. New York Islanders tickets at Rogers Arena on January 19, 2026
- Vancouver Canucks vs. Washington Capitals tickets at Rogers Arena on January 21, 2026
- Vancouver Canucks vs. New Jersey Devils tickets at Rogers Arena on January 23, 2026
- Vancouver Canucks vs. Pittsburgh Penguins tickets at Rogers Arena on January 25, 2026
- Vancouver Canucks vs. San Jose Sharks tickets at Rogers Arena on January 27, 2026
- Vancouver Canucks vs. Anaheim Ducks tickets at Rogers Arena on January 29, 2026
- Vancouver Canucks vs. Toronto Maple Leafs tickets at Rogers Arena on January 31, 2026
- Vancouver Canucks vs. Winnipeg Jets tickets at Rogers Arena on February 25, 2026
- Vancouver Canucks vs. Dallas Stars tickets at Rogers Arena on March 2, 2026
- Vancouver Canucks vs. Carolina Hurricanes tickets at Rogers Arena on March 4, 2026
- Vancouver Canucks vs. Nashville Predators tickets at Rogers Arena on March 12, 2026
- Vancouver Canucks vs. Seattle Kraken tickets at Rogers Arena on March 14, 2026
- Vancouver Canucks vs. Florida Panthers tickets at Rogers Arena on March 17, 2026
- Vancouver Canucks vs. Tampa Bay Lightning tickets at Rogers Arena on March 19, 2026
- Vancouver Canucks vs. St. Louis Blues tickets at Rogers Arena on March 21, 2026
- Vancouver Canucks vs. Anaheim Ducks tickets at Rogers Arena on March 24, 2026
- Vancouver Canucks vs. Los Angeles Kings tickets at Rogers Arena on March 26, 2026
- Vancouver Canucks vs. Vegas Golden Knights tickets at Rogers Arena on April 7, 2026
- Vancouver Canucks vs. Los Angeles Kings tickets at Rogers Arena on April 14, 2026