Vancouver Canucks Rogers Arena tickets on sale in Vancouver

By Madeline Page 42 minutes ago
Vancouver Canucks game at Rogers Arena (Photo by KCXD, CC by 2.0 via WIkimedia Commons)
Vancouver Canucks fans can start planning their game nights now: the team’s full 2025-26 NHL home schedule at Rogers Arena spans from October 9, 2025 through April 14, 2026. The 38-game slate brings every Pacific Division rival to town, along with Original Six powerhouses and recent Stanley Cup champions, giving British Columbia hockey followers months of top-tier action in downtown Vancouver.

Tickets for every Rogers Arena matchup are on sale today. Seats may be purchased directly from the arena box office, but buyers looking to avoid surprise fees can also visit ScoreBig, which lists tickets to major events with transparent pricing and no hidden charges.

The home calendar opens with a fiery Pacific showdown against the Calgary Flames on October 9, then packs in October showdowns with the St. Louis Blues, Montreal Canadiens and Connor McDavid’s Edmonton Oilers. November brings marquee clashes versus the Chicago Blackhawks, Winnipeg Jets and a back-to-back against Dallas and Calgary. Holiday-season highlights include visits from the Minnesota Wild, Buffalo Sabres and Philadelphia Flyers.

The new year starts fast as Boston, Seattle and Edmonton roll through before a January homestand that features the New York Islanders, Washington Capitals, Toronto Maple Leafs and more. Down the stretch, Rogers Arena hosts playoff-race tilts against Tampa Bay, Los Angeles and the defending-champion Vegas Golden Knights before closing with a Kings rematch on April 14.

With stars like Elias Pettersson, Quinn Hughes and Thatcher Demko leading the charge, and fresh off a resurgent 2024-25 campaign, the Canucks will look to turn the league’s loudest barn into a fortress. Secure your seats early and be part of the sea of blue, green and white as Vancouver pushes toward the postseason.

