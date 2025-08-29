Water for Elephants tickets on sale in Fort Lauderdale at Au-Rene Theater

Water for Elephants – The Musical will take the stage at Au-Rene Theater at Broward Center for the Performing Arts in Fort Lauderdale, Florida, from November 11–22, 2025. Adapted from Sara Gruen’s bestselling novel, the production blends romance, circus spectacle, and Broadway artistry.

Tickets for all Fort Lauderdale performances are on sale now. Fans can purchase directly through the Broward Center box office or at ScoreBig, where tickets are sold with no hidden service fees.

The musical brings the world of a Depression-era traveling circus to life, with unforgettable characters and a soaring score. Theatergoers in South Florida will have multiple opportunities to experience this acclaimed production during its limited engagement.

Upcoming Fort Lauderdale Performances

