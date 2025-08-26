Wicked tickets on sale in Buffalo at Sheas Performing Arts Center

Wicked, the Tony Award-winning musical sensation, brings the untold story of the witches of Oz to Buffalo this fall. The production will play a limited engagement at Sheas Performing Arts Center in Buffalo, New York, from Nov. 12–29, 2025, giving Western New York theatergoers multiple chances to experience one of Broadway’s most beloved shows.
With a powerhouse score highlighted by “Defying Gravity” and “For Good,” Wicked explores the friendship between Elphaba and Glinda long before Dorothy arrives in Oz. The show’s spectacular staging, sharp humor, and heartfelt story have made it a global favorite for families and longtime theater fans alike.
Sheas Performing Arts Center—an ornate, historic venue in the heart of Buffalo’s theater district—provides an elegant setting for the production’s soaring vocals and dazzling effects. Whether this is your first time seeing Wicked or a return visit, the Buffalo run offers a convenient lineup of matinee and evening performances throughout November.
Buffalo performance dates & links
- Wicked tickets at Sheas Performing Arts Center on November 12, 2025 (7:30 p.m.)
- Wicked tickets at Sheas Performing Arts Center on November 15, 2025 (2:00 p.m.)
- Wicked tickets at Sheas Performing Arts Center on November 15, 2025 (7:30 p.m.)
- Wicked tickets at Sheas Performing Arts Center on November 16, 2025 (1:00 p.m.)
- Wicked tickets at Sheas Performing Arts Center on November 16, 2025 (6:30 p.m.)
- Wicked tickets at Sheas Performing Arts Center on November 21, 2025 (7:30 p.m.)
- Wicked tickets at Sheas Performing Arts Center on November 22, 2025 (2:00 p.m.)
- Wicked tickets at Sheas Performing Arts Center on November 22, 2025 (7:30 p.m.)
- Wicked tickets at Sheas Performing Arts Center on November 23, 2025 (1:00 p.m.)
- Wicked tickets at Sheas Performing Arts Center on November 23, 2025 (6:30 p.m.)
- Wicked tickets at Sheas Performing Arts Center on November 26, 2025 (1:00 p.m.)
- Wicked tickets at Sheas Performing Arts Center on November 26, 2025 (7:30 p.m.)
- Wicked tickets at Sheas Performing Arts Center on November 28, 2025 (1:00 p.m.)
- Wicked tickets at Sheas Performing Arts Center on November 28, 2025 (7:30 p.m.)
- Wicked tickets at Sheas Performing Arts Center on November 29, 2025 (2:00 p.m.)
- Wicked tickets at Sheas Performing Arts Center on November 29, 2025 (7:30 p.m.)
