Winnipeg Jets Canada Life Centre tickets on sale in Winnipeg

By Madeline Page 37 minutes ago
Winnipeg Jets (Photo: Words in the Wind, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)
Winnipeg Jets fans can mark their calendars: the club’s full 2025-26 NHL home slate brings 41 games to Canada Life Centre from October 9, 2025 through April 16, 2026. The action opens against the Dallas Stars and concludes with a Western-Conference clash versus the San Jose Sharks, giving Manitoba supporters six full months of big-league hockey in downtown Winnipeg.

Tickets to every regular-season matchup are on sale now. While seats are available at the arena box office, fans looking to dodge hidden service fees can score theirs through ScoreBig, where transparent pricing makes buying effortless.

After the Thursday-night opener, the Jets welcome the Pacific-rival Los Angeles Kings for a Saturday matinee on October 11 before hosting the up-and-coming Seattle Kraken, fiery Calgary Flames and Central-foe Chicago Blackhawks. November brings Sidney Crosby’s Pittsburgh Penguins, plus visits from the Columbus Blue Jackets and Carolina Hurricanes. Holiday hockey heats up with Buffalo, Dallas, Boston and Washington stops, capped by a pre-New Year showdown against Connor McDavid and the Edmonton Oilers.

The 2026 half of the calendar features marquee tilts with the Vegas Golden Knights (January 6 and March 24), Original Six powers Toronto (January 17) and New York Rangers (March 12), and a March gauntlet that includes Tampa Bay, Colorado, Vancouver and Nashville. Down the stretch, Winnipeg battles Seattle, Philadelphia and Florida for playoff positioning before that April doubleheader with Philadelphia and San Jose.

With stars like Kyle Connor, Mark Scheifele, Josh Morrissey and Vezina mainstay Connor Hellebuyck between the pipes, the Jets aim to turn Canada Life Centre into a fortress and make a deep postseason run. Grab your seats early and join Winnipeg’s “Whiteout” as the race for the Stanley Cup begins.

