Winnipeg Jets Canada Life Centre tickets on sale in Winnipeg

Winnipeg Jets fans can mark their calendars: the club’s full 2025-26 NHL home slate brings 41 games to Canada Life Centre from October 9, 2025 through April 16, 2026. The action opens against the Dallas Stars and concludes with a Western-Conference clash versus the San Jose Sharks, giving Manitoba supporters six full months of big-league hockey in downtown Winnipeg.
Tickets to every regular-season matchup are on sale now.
After the Thursday-night opener, the Jets welcome the Pacific-rival Los Angeles Kings for a Saturday matinee on October 11 before hosting the up-and-coming Seattle Kraken, fiery Calgary Flames and Central-foe Chicago Blackhawks. November brings Sidney Crosby’s Pittsburgh Penguins, plus visits from the Columbus Blue Jackets and Carolina Hurricanes. Holiday hockey heats up with Buffalo, Dallas, Boston and Washington stops, capped by a pre-New Year showdown against Connor McDavid and the Edmonton Oilers.
The 2026 half of the calendar features marquee tilts with the Vegas Golden Knights (January 6 and March 24), Original Six powers Toronto (January 17) and New York Rangers (March 12), and a March gauntlet that includes Tampa Bay, Colorado, Vancouver and Nashville. Down the stretch, Winnipeg battles Seattle, Philadelphia and Florida for playoff positioning before that April doubleheader with Philadelphia and San Jose.
With stars like Kyle Connor, Mark Scheifele, Josh Morrissey and Vezina mainstay Connor Hellebuyck between the pipes, the Jets aim to turn Canada Life Centre into a fortress and make a deep postseason run. Grab your seats early and join Winnipeg’s “Whiteout” as the race for the Stanley Cup begins.
Upcoming Winnipeg Jets home games
- Winnipeg Jets vs. Dallas Stars tickets at Canada Life Centre on October 9, 2025
- Winnipeg Jets vs. Los Angeles Kings tickets at Canada Life Centre on October 11, 2025
- Winnipeg Jets vs. Nashville Predators tickets at Canada Life Centre on October 18, 2025
- Winnipeg Jets vs. Seattle Kraken tickets at Canada Life Centre on October 23, 2025
- Winnipeg Jets vs. Calgary Flames tickets at Canada Life Centre on October 24, 2025
- Winnipeg Jets vs. Chicago Blackhawks tickets at Canada Life Centre on October 30, 2025
- Winnipeg Jets vs. Pittsburgh Penguins tickets at Canada Life Centre on November 1, 2025
- Winnipeg Jets vs. Columbus Blue Jackets tickets at Canada Life Centre on November 18, 2025
- Winnipeg Jets vs. Carolina Hurricanes tickets at Canada Life Centre on November 21, 2025
- Winnipeg Jets vs. Minnesota Wild tickets at Canada Life Centre on November 23, 2025
- Winnipeg Jets vs. Buffalo Sabres tickets at Canada Life Centre on December 5, 2025
- Winnipeg Jets vs. Dallas Stars tickets at Canada Life Centre on December 9, 2025
- Winnipeg Jets vs. Boston Bruins tickets at Canada Life Centre on December 11, 2025
- Winnipeg Jets vs. Washington Capitals tickets at Canada Life Centre on December 13, 2025
- Winnipeg Jets vs. Ottawa Senators tickets at Canada Life Centre on December 15, 2025
- Winnipeg Jets vs. Minnesota Wild tickets at Canada Life Centre on December 27, 2025
- Winnipeg Jets vs. Edmonton Oilers tickets at Canada Life Centre on December 29, 2025
- Winnipeg Jets vs. Vegas Golden Knights tickets at Canada Life Centre on January 6, 2026
- Winnipeg Jets vs. Edmonton Oilers tickets at Canada Life Centre on January 8, 2026
- Winnipeg Jets vs. Los Angeles Kings tickets at Canada Life Centre on January 9, 2026
- Winnipeg Jets vs. New Jersey Devils tickets at Canada Life Centre on January 11, 2026
- Winnipeg Jets vs. New York Islanders tickets at Canada Life Centre on January 13, 2026
- Winnipeg Jets vs. Toronto Maple Leafs tickets at Canada Life Centre on January 17, 2026
- Winnipeg Jets vs. St. Louis Blues tickets at Canada Life Centre on January 20, 2026
- Winnipeg Jets vs. Florida Panthers tickets at Canada Life Centre on January 22, 2026
- Winnipeg Jets vs. Detroit Red Wings tickets at Canada Life Centre on January 24, 2026
- Winnipeg Jets vs. Montreal Canadiens tickets at Canada Life Centre on February 4, 2026
- Winnipeg Jets vs. Chicago Blackhawks tickets at Canada Life Centre on March 3, 2026
- Winnipeg Jets vs. Tampa Bay Lightning tickets at Canada Life Centre on March 5, 2026
- Winnipeg Jets vs. Vancouver Canucks tickets at Canada Life Centre on March 7, 2026
- Winnipeg Jets vs. Anaheim Ducks tickets at Canada Life Centre on March 10, 2026
- Winnipeg Jets vs. New York Rangers tickets at Canada Life Centre on March 12, 2026
- Winnipeg Jets vs. Colorado Avalanche tickets at Canada Life Centre on March 14, 2026
- Winnipeg Jets vs. St. Louis Blues tickets at Canada Life Centre on March 15, 2026
- Winnipeg Jets vs. Nashville Predators tickets at Canada Life Centre on March 17, 2026
- Winnipeg Jets vs. Vegas Golden Knights tickets at Canada Life Centre on March 24, 2026
- Winnipeg Jets vs. Colorado Avalanche tickets at Canada Life Centre on March 26, 2026
- Winnipeg Jets vs. Seattle Kraken tickets at Canada Life Centre on April 6, 2026
- Winnipeg Jets vs. Philadelphia Flyers tickets at Canada Life Centre on April 11, 2026
- Winnipeg Jets vs. San Jose Sharks tickets at Canada Life Centre on April 16, 2026