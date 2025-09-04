Les Misérables tickets on sale in Fort Lauderdale at Au-Rene Theater

Les Misérables, the beloved Tony Award-winning musical, will play a two-week run at the Au-Rene Theater at Broward Center for the Performing Arts in Fort Lauderdale, Florida, from December 16–28, 2025. Audiences will be transported by the timeless tale of love, sacrifice, and redemption set against the backdrop of 19th-century France.

Tickets are on sale now at the Broward Center box office and through ScoreBig. Fans who purchase at ScoreBig enjoy the benefit of no hidden ticket fees, making it easy to secure seats for this legendary production.

Featuring unforgettable songs like “I Dreamed a Dream,” “On My Own,” and “One Day More,” *Les Misérables* has captivated audiences worldwide for decades. Fort Lauderdale theatergoers will have multiple opportunities to experience the grandeur of this Broadway classic in their own city.

Performance Dates

Special offer for TicketNews readers, get 10% off on Les Misérables tickets at ScoreBig NOW by using code TICKETNEWS10.