Mamma Mia! in Chattanooga at Soldiers & Sailors — tickets on sale

Mamma Mia! brings its feel-good ABBA musical to Soldiers & Sailors Memorial Auditorium in Chattanooga for a week of performances March 17–22, 2026. Set on a sunny Greek island, the smash hit pairs a heartwarming story with global pop favorites in a production that keeps audiences dancing in their seats.
Tickets for all Chattanooga performances are on sale now. Purchase at the Soldiers & Sailors Memorial Auditorium box office or shop via ScoreBig, which offers tickets to major events with no hidden fees. Families, friend groups, and theater fans can choose matinee or evening times to fit any schedule.
With hits including “Dancing Queen,” “Mamma Mia,” and “Take a Chance on Me,” the show’s cast, choreography, and colorful staging create a party atmosphere from curtain up. The downtown auditorium’s roomy seating and classic design add to the experience, making it an ideal place to share a musical night out in the Scenic City.
Shop Mamma Mia! tickets
- Mamma Mia! tickets at Soldiers & Sailors Memorial Auditorium on March 17, 2026
- Mamma Mia! tickets at Soldiers & Sailors Memorial Auditorium on March 18, 2026
- Mamma Mia! tickets at Soldiers & Sailors Memorial Auditorium on March 19, 2026
- Mamma Mia! tickets at Soldiers & Sailors Memorial Auditorium on March 20, 2026
- Mamma Mia! tickets at Soldiers & Sailors Memorial Auditorium on March 21, 2026 (Matinee)
- Mamma Mia! tickets at Soldiers & Sailors Memorial Auditorium on March 21, 2026 (Evening)
- Mamma Mia! tickets at Soldiers & Sailors Memorial Auditorium on March 22, 2026 (Matinee)
- Mamma Mia! tickets at Soldiers & Sailors Memorial Auditorium on March 22, 2026 (Evening)
Special offer for TicketNews readers, get 5% off on Mamma Mia! tickets at ScoreBig NOW by using code TICKETNEWS5.