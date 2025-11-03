Mamma Mia! tickets on sale in Chattanooga at Soldiers & Sailors Memorial Auditorium

By Madeline Page 14 hours ago
Mamma Mia! (image via ScoreBig)
Mamma Mia! brings its beloved ABBA hits and heartwarming story to the Soldiers & Sailors Memorial Auditorium in Chattanooga, Tennessee, for a weeklong engagement running March 17–22, 2026. The international musical sensation continues to captivate audiences with its feel-good energy and timeless soundtrack.

Tickets for all Chattanooga performances are on sale now. Purchase at the auditorium box office or via ScoreBig, which offers theater and concert tickets with no hidden fees.

Set on a Greek island paradise, Mamma Mia! has delighted fans for decades with songs like “Dancing Queen,” “Mamma Mia,” and “Take a Chance on Me.” The Chattanooga performances mark the show’s return to Tennessee, bringing Broadway-quality entertainment to local audiences.

Gather friends and family for a joyous night of song and dance that’s impossible not to love.

Upcoming Mamma Mia! Chattanooga Performances

