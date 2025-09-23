Barry Manilow Announces Farewell Concerts

Barry Manilow has announced farewell concerts scheduled for nine U.S. cities in January 2026.

The newly announced dates are set to kick off on January 6 in Sunrise, FL, at Amerant Bank Arena. From there, the singer is scheduled to make stops in Orlando, Tampa, Estero, Jacksonville, Charlotte, Greensboro and Duluth before wrapping up on January 18 in Columbus at Nationwide Arena. The limited tour is being billed as his final appearances in those cities.

Alongside the tour announcement, Manilow has released a new single, a cover of the Peter Allen and Dean Pitchford ballad “Once Before I Go.”

In addition to the newly announced shows, Manilow’s residency at the International Theatre at Westgate Las Vegas is scheduled to continue through December 2026.

Tickets for the farewell shows will go on sale Friday, September 26 at 10 a.m. local time. VIP packages for select performances will be available beginning Tuesday, September 23 at 1 p.m. ET. All ticketing and VIP information can be found through Manilow’s website.

For more information and additional details, fans can visit Manilow’s official website.

A list of Farewell U.S. tour dates and residency dates can be found below:

01/06 — Sunrise, FL @ Amerant Bank Arena

01/07 — Orlando, FL @ Kia Center

01/08 — Tampa, FL @ Benchmark International Arena

01/10 — Estero, FL @ Hertz Arena

01/11 — Estero, FL @ Hertz Arena

01/12 — Jacksonville, FL @ VyStar Veterans Memorial Arena

01/14 — Charleston, SC @ North Charleston Coliseum

01/15 — Greensboro, NC @ First Horizon Coliseum

01/16 — Duluth, GA @ Gas South Arena

01/18 — Columbus, OH @ Nationwide Arena

10/09 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

10/10 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

10/11 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

10/16 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

10/17 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

10/18 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

11/06 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

11/07 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

11/08 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

11/13 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

11/14 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

11/15 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

12/04 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

12/05 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

12/06 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

12/11 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

12/12 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

12/13 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

02/12/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

02/13/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

02/14/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

02/19/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

02/20/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

02/21/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

03/26/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

03/27/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

03/28/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

04/02/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

04/03/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

04/04/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

05/07/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

05/08/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

05/09/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

05/14/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

05/15/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

05/16/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

07/09/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

07/10/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

07/11/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

07/16/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

07/17/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

07/18/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

08/20/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

08/21/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

08/22/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

08/27/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

08/28/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

08/29/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

09/17/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

09/18/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

09/19/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

09/24/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

09/25/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

09/26/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

10/08/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

10/09/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

10/10/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

10/15/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

10/16/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

10/17/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

11/05/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

11/06/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

11/07/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

11/12/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

11/13/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

11/14/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

12/03/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

12/04/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

12/05/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

12/10/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

12/11/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

12/12/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

12/17/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

12/18/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas

12/19/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas