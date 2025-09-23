Barry Manilow Announces Farewell Concerts

Barry Manilow has announced farewell concerts scheduled for nine U.S. cities in January 2026.
The newly announced dates are set to kick off on January 6 in Sunrise, FL, at Amerant Bank Arena. From there, the singer is scheduled to make stops in Orlando, Tampa, Estero, Jacksonville, Charlotte, Greensboro and Duluth before wrapping up on January 18 in Columbus at Nationwide Arena. The limited tour is being billed as his final appearances in those cities.
Alongside the tour announcement, Manilow has released a new single, a cover of the Peter Allen and Dean Pitchford ballad “Once Before I Go.”
In addition to the newly announced shows, Manilow’s residency at the International Theatre at Westgate Las Vegas is scheduled to continue through December 2026.
Tickets for the farewell shows will go on sale Friday, September 26 at 10 a.m. local time. VIP packages for select performances will be available beginning Tuesday, September 23 at 1 p.m. ET. All ticketing and VIP information can be found through Manilow’s website.
For more information and additional details, fans can visit Manilow’s official website.
A list of Farewell U.S. tour dates and residency dates can be found below:
Barry Manilow Farewell US Tour 2026 Dates
01/06 — Sunrise, FL @ Amerant Bank Arena
01/07 — Orlando, FL @ Kia Center
01/08 — Tampa, FL @ Benchmark International Arena
01/10 — Estero, FL @ Hertz Arena
01/11 — Estero, FL @ Hertz Arena
01/12 — Jacksonville, FL @ VyStar Veterans Memorial Arena
01/14 — Charleston, SC @ North Charleston Coliseum
01/15 — Greensboro, NC @ First Horizon Coliseum
01/16 — Duluth, GA @ Gas South Arena
01/18 — Columbus, OH @ Nationwide Arena
Barry Manilow Las Vegas Residency 2025 Dates
10/09 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
10/10 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
10/11 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
10/16 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
10/17 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
10/18 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
11/06 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
11/07 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
11/08 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
11/13 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
11/14 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
11/15 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
12/04 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
12/05 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
12/06 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
12/11 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
12/12 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
12/13 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
Barry Manilow Las Vegas Residency 2026 Dates
02/12/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
02/13/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
02/14/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
02/19/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
02/20/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
02/21/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
03/26/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
03/27/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
03/28/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
04/02/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
04/03/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
04/04/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
05/07/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
05/08/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
05/09/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
05/14/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
05/15/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
05/16/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
07/09/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
07/10/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
07/11/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
07/16/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
07/17/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
07/18/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
08/20/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
08/21/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
08/22/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
08/27/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
08/28/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
08/29/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
09/17/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
09/18/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
09/19/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
09/24/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
09/25/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
09/26/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
10/08/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
10/09/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
10/10/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
10/15/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
10/16/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
10/17/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
11/05/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
11/06/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
11/07/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
11/12/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
11/13/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
11/14/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
12/03/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
12/04/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
12/05/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
12/10/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
12/11/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
12/12/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
12/17/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
12/18/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas
12/19/2026 — Las Vegas, NV @ International Theater @ Westgate Las Vegas