It’s Happening: Cardi B Plots First-Ever Arena Tour to Support Sophomore Record

It’s official: rap superstar Cardi B is heading out on her first-ever headlining arena tour — and biggest tour to-date — this year.

The 30+ date “Little Miss Drama Tour” will kick-off Wednesday, February 11 in Palm Desert, California at Acrisure Arena. From there, she’ll appear in Los Angeles, Sacramento, Houston, Indianapolis, Toronto, Raleigh, and Washington, D.C., stopping at venues along the way like Denver’s Ball Arena, New York City’s Madison Square Garden, the PeoplesBank Arena in Hartford, and the Amerant Bank Arena in Sunrise before wrapping-up at the State Farm Arena in Atlanta on April 17.

Tickets head on sale starting with Citi and Verizon Presales. A Cardi B Artist Presale will begin Tuesday, September 23 at 10 a.m. local time — fans can sign up by Sunday, September 21 at 10 a.m. PT here.

Cardi B will be touring in support of her highly-anticipated second studio album Am I The Drama?, due September 19 via Atlantic Records. The record marks her first since 2018’s Invasion of Privacy. She has since released multiple singles and collaborations, including smash-hits “Up,” “WAP” featuring Megan Thee Stallion, and “Please Me” with Bruno Mars.

Find Cardi B’s full list of headlining tour dates below:

Cardi B | Little Miss Drama Tour 2025

Wed Feb 11 — Palm Desert, CA — Acrisure Arena

Fri Feb 13 — Las Vegas, NV — T-Mobile Arena

Sun Feb 15 — Los Angeles, CA — Kia Forum

Thu Feb 19 — Portland, OR — Moda Center

Sat Feb 21 — Vancouver, BC — Rogers Arena

Sun Feb 22 — Seattle, WA — Climate Pledge Arena

Wed Feb 25 — Sacramento, CA — Golden 1 Center

Fri Feb 27 — San Francisco, CA — Chase Center

Sun Mar 01 — Phoenix, AZ — PHX Arena

Wed Mar 04 — Houston, TX — Toyota Center

Fri Mar 06 — Austin, TX — Moody Center

Sat Mar 07 — Dallas, TX — American Airlines Center

Mon Mar 09 — Denver, CO — Ball Arena

Thu Mar 12 — Minneapolis, MN — Target Center

Sat Mar 14 — Indianapolis, IN — Gainbridge Fieldhouse

Sun Mar 15 — Detroit, MI — Little Caesars Arena

Tue Mar 17 — Kansas City, MO — T-Mobile Center

Thu Mar 19 — Cincinnati, OH — Heritage Bank Center

Sat Mar 21 — Chicago, IL — United Center

Wed Mar 25 — New York, NY — Madison Square Garden

Sat Mar 28 — Newark, NJ — Prudential Center

Mon Mar 30 — Toronto, ON — Scotiabank Arena

Thu Apr 02 — Boston, MA — TD Garden

Fri Apr 03 — Hartford, CT — PeoplesBank Arena

Sat Apr 04 — Baltimore, MD — CFG Bank Arena

Tue Apr 07 — Philadelphia, PA — Xfinity Mobile Arena

Wed Apr 08 — Washington, DC — Capital One Arena

Sat Apr 11 — Raleigh, NC — Lenovo Center

Sun Apr 12 — Charlotte, NC — Spectrum Center

Tue Apr 14 — Sunrise, FL — Amerant Bank Arena

Fri Apr 17 — Atlanta, GA — State Farm Arena