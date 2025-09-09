Lady Gaga Expands ‘Mayhem Ball’ Tour Through 2026 with New North American Dates

Pop icon Lady Gaga isn’t done with her “Mayhem Ball” tour just yet.

The sold-out run has now been extended through 2026, kicking-off with a two-night stint at Glendale, Arizona’s Desert Diamond Arena on February 14 and 15. From there, she’s set to appear in citiews like Fort Worth, Atlanta, Austin, Washington, D.C, and Boston, with special two-night encore performances at Los Angeles’ Kia Forum and New York City’s Madison Square Garden.

Tickets will be available starting with an Artist Presale on Friday, September 12 at 12 p.m. local time — fans can register here by September 11 at 10 a.m. ET. A Citi Presale is available for Citi cardmembers on Wednesday, September 10 at 12 p.m. through Friday, September 12 at 11 a.m. local time here. Additionally, a Verizon Presale will run from Thursday, September 11 at 12 p.m. local through Friday, September 12 at 11 a.m. local here.

Remaining tickets will be available via a General Onsale Monday, September 15 at 12 p.m. local time here. Fans can also score resale tickets and avoid service fees via Ticket Club (use code TICKETNEWS for a free, one-year membership offer).

VIP tickets are up-for-grabs at vipnation.com.

The trek continues with previously-announced dates in Ontario from September 10 through 13, followed by gigs in Chicago before heading across the pond to the UK and Europe. In December, Gaga will play in Australia, followed by shows in Japan in January 2026.

The Mayhem Ball tour first kicked-off on July 16 and haws been dubbed by the New York Times as a “delicously campy extravaganza.” The tour celebrates her eighth studio album, MAYHEM, which debuted at No. 1 on the Billboard 200.

Find Lady Gaga’s full list of Mayhem Ball dates below:

THE MAYHEM BALL NORTH AMERICA 2026 DATES – JUST ADDED

Sat Feb 14 — Glendale, AZ — Desert Diamond Arena

Sun Feb 15 — Glendale, AZ — Desert Diamond Arena

Wed Feb 18 — Los Angeles, CA — Kia Forum

Thu Feb 19 — Los Angeles, CA — Kia Forum

Sat Feb 28 — Fort Worth, TX — Dickies Arena

Sun Mar 01 — Fort Worth, TX — Dickies Arena

Wed Mar 04 — Atlanta, GA — State Farm Arena

Thu Mar 05 — Atlanta, GA — State Farm Arena

Sun Mar 08 — Austin, TX — Moody Center

Mon Mar 09 — Austin, TX — Moody Center

Fri Mar 13 — Miami, FL — Kaseya Center*

Thu Mar 19 — New York, NY — Madison Square Garden

Fri Mar 20 — New York, NY — Madison Square Garden

Mon Mar 23 — Washington, DC — Capital One Arena

Tue Mar 24 — Washington, DC — Capital One Arena

Sun Mar 29 — Boston, MA — TD Garden

Mon Mar 30 — Boston, MA — TD Garden

Thu Apr 02 — Montreal, QC — Bell Centre

Fri Apr 03 — Montreal, QC — Bell Centre

Thu Apr 09 — Saint Paul, MN — Grand Casino Arena

Fri Apr 10 — Saint Paul, MN — Grand Casino Arena

*Rescheduled Date

THE MAYHEM BALL REMAINING NORTH AMERICA 2025 DATES

Wed Sep 10 — Toronto, ON — Scotiabank Arena

Thu Sep 11 — Toronto, ON — Scotiabank Arena

Sat Sep 13 — Toronto, ON — Scotiabank Arena

Mon Sep 15 — Chicago, IL — United Center

Wed Sep 17 — Chicago, IL — United Center

Thu Sep 18 — Chicago, IL — United Center

THE MAYHEM BALL EUROPE/UK 2025 DATES

Mon Sep 29 – London, UK – The O2

Tue Sep 30 – London, UK – The O2

Thu Oct 02 – London, UK – The O2

Sat Oct 04 – London, UK – The O2

Tue Oct 07 – Manchester, UK – Co-op Live

Wed Oct 08 – Manchester, UK – Co-op Live

Sun Oct 12 – Stockholm, Sweden – Avicii Arena

Mon Oct 13 – Stockholm, Sweden – Avicii Arena

Wed Oct 15 – Stockholm, Sweden – Avicii Arena

Sun Oct 19 – Milan, Italy – Unipol Forum

Mon Oct 20 – Milan, Italy – Unipol Forum

Tue Oct 28 – Barcelona, Spain – Palau Sant Jordi

Wed Oct 29 – Barcelona, Spain – Palau Sant Jordi

Fri Oct 31 – Barcelona, Spain – Palau Sant Jordi

Tue Nov 04 – Berlin, Germany – Uber Arena

Wed Nov 05 – Berlin, Germany – Uber Arena

Sun Nov 09 – Amsterdam, Netherlands – Ziggo Dome

Tue Nov 11 – Antwerp, Belgium – Sportpaleis Arena

Thu Nov 13 – Lyon, France – LDLC Arena

Fri Nov 14 – Lyon, France – LDLC Arena

Mon Nov 17 – Paris, France – Accor Arena

Tue Nov 18 – Paris, France – Accor Arena

Thu Nov 20 – Paris, France – Accor Arena

Sat Nov 22 – Paris, France – Accor Arena

THE MAYHEM BALL AUSTRALIA 2025 DATES

Fri Dec 05 – Melbourne, AU – Marvel Stadium

Sat Dec 06 – Melbourne, AU – Marvel Stadium

Tue Dec 09 – Brisbane, AU – Suncorp Stadium

Fri Dec 12 – Sydney, AU – Accor Stadium

Sat Dec 13 – Sydney, AU – Accor Stadium

THE MAYHEM BALL JAPAN 2026 DATES

Wed Jan 21 – Osaka, Japan – Osaka Dome

Thu Jan 22 – Osaka, Japan – Osaka Dome

Sun Jan 25 – Tokyo, Japan – Tokyo Dome

Mon Jan 26 – Tokyo, Japan – Tokyo Dome

Thu Jan 29 – Tokyo, Japan – Tokyo Dome

Fri Jan 30 – Tokyo, Japan – Tokyo Dome