Lady Gaga Expands ‘Mayhem Ball’ Tour Through 2026 with New North American Dates

Pop icon Lady Gaga isn’t done with her “Mayhem Ball” tour just yet.
The sold-out run has now been extended through 2026, kicking-off with a two-night stint at Glendale, Arizona’s Desert Diamond Arena on February 14 and 15. From there, she’s set to appear in citiews like Fort Worth, Atlanta, Austin, Washington, D.C, and Boston, with special two-night encore performances at Los Angeles’ Kia Forum and New York City’s Madison Square Garden.
Tickets will be available starting with an Artist Presale on Friday, September 12 at 12 p.m. local time — fans can register here by September 11 at 10 a.m. ET. A Citi Presale is available for Citi cardmembers on Wednesday, September 10 at 12 p.m. through Friday, September 12 at 11 a.m. local time here. Additionally, a Verizon Presale will run from Thursday, September 11 at 12 p.m. local through Friday, September 12 at 11 a.m. local here.
Remaining tickets will be available via a General Onsale Monday, September 15 at 12 p.m. local time here. Fans can also score resale tickets and avoid service fees via Ticket Club (use code TICKETNEWS for a free, one-year membership offer).
VIP tickets are up-for-grabs at vipnation.com.
The trek continues with previously-announced dates in Ontario from September 10 through 13, followed by gigs in Chicago before heading across the pond to the UK and Europe. In December, Gaga will play in Australia, followed by shows in Japan in January 2026.
The Mayhem Ball tour first kicked-off on July 16 and haws been dubbed by the New York Times as a “delicously campy extravaganza.” The tour celebrates her eighth studio album, MAYHEM, which debuted at No. 1 on the Billboard 200.
Find Lady Gaga’s full list of Mayhem Ball dates below:
THE MAYHEM BALL NORTH AMERICA 2026 DATES – JUST ADDED
Sat Feb 14 — Glendale, AZ — Desert Diamond Arena
Sun Feb 15 — Glendale, AZ — Desert Diamond Arena
Wed Feb 18 — Los Angeles, CA — Kia Forum
Thu Feb 19 — Los Angeles, CA — Kia Forum
Sat Feb 28 — Fort Worth, TX — Dickies Arena
Sun Mar 01 — Fort Worth, TX — Dickies Arena
Wed Mar 04 — Atlanta, GA — State Farm Arena
Thu Mar 05 — Atlanta, GA — State Farm Arena
Sun Mar 08 — Austin, TX — Moody Center
Mon Mar 09 — Austin, TX — Moody Center
Fri Mar 13 — Miami, FL — Kaseya Center*
Thu Mar 19 — New York, NY — Madison Square Garden
Fri Mar 20 — New York, NY — Madison Square Garden
Mon Mar 23 — Washington, DC — Capital One Arena
Tue Mar 24 — Washington, DC — Capital One Arena
Sun Mar 29 — Boston, MA — TD Garden
Mon Mar 30 — Boston, MA — TD Garden
Thu Apr 02 — Montreal, QC — Bell Centre
Fri Apr 03 — Montreal, QC — Bell Centre
Thu Apr 09 — Saint Paul, MN — Grand Casino Arena
Fri Apr 10 — Saint Paul, MN — Grand Casino Arena
*Rescheduled Date
THE MAYHEM BALL REMAINING NORTH AMERICA 2025 DATES
Wed Sep 10 — Toronto, ON — Scotiabank Arena
Thu Sep 11 — Toronto, ON — Scotiabank Arena
Sat Sep 13 — Toronto, ON — Scotiabank Arena
Mon Sep 15 — Chicago, IL — United Center
Wed Sep 17 — Chicago, IL — United Center
Thu Sep 18 — Chicago, IL — United Center
THE MAYHEM BALL EUROPE/UK 2025 DATES
Mon Sep 29 – London, UK – The O2
Tue Sep 30 – London, UK – The O2
Thu Oct 02 – London, UK – The O2
Sat Oct 04 – London, UK – The O2
Tue Oct 07 – Manchester, UK – Co-op Live
Wed Oct 08 – Manchester, UK – Co-op Live
Sun Oct 12 – Stockholm, Sweden – Avicii Arena
Mon Oct 13 – Stockholm, Sweden – Avicii Arena
Wed Oct 15 – Stockholm, Sweden – Avicii Arena
Sun Oct 19 – Milan, Italy – Unipol Forum
Mon Oct 20 – Milan, Italy – Unipol Forum
Tue Oct 28 – Barcelona, Spain – Palau Sant Jordi
Wed Oct 29 – Barcelona, Spain – Palau Sant Jordi
Fri Oct 31 – Barcelona, Spain – Palau Sant Jordi
Tue Nov 04 – Berlin, Germany – Uber Arena
Wed Nov 05 – Berlin, Germany – Uber Arena
Sun Nov 09 – Amsterdam, Netherlands – Ziggo Dome
Tue Nov 11 – Antwerp, Belgium – Sportpaleis Arena
Thu Nov 13 – Lyon, France – LDLC Arena
Fri Nov 14 – Lyon, France – LDLC Arena
Mon Nov 17 – Paris, France – Accor Arena
Tue Nov 18 – Paris, France – Accor Arena
Thu Nov 20 – Paris, France – Accor Arena
Sat Nov 22 – Paris, France – Accor Arena
THE MAYHEM BALL AUSTRALIA 2025 DATES
Fri Dec 05 – Melbourne, AU – Marvel Stadium
Sat Dec 06 – Melbourne, AU – Marvel Stadium
Tue Dec 09 – Brisbane, AU – Suncorp Stadium
Fri Dec 12 – Sydney, AU – Accor Stadium
Sat Dec 13 – Sydney, AU – Accor Stadium
THE MAYHEM BALL JAPAN 2026 DATES
Wed Jan 21 – Osaka, Japan – Osaka Dome
Thu Jan 22 – Osaka, Japan – Osaka Dome
Sun Jan 25 – Tokyo, Japan – Tokyo Dome
Mon Jan 26 – Tokyo, Japan – Tokyo Dome
Thu Jan 29 – Tokyo, Japan – Tokyo Dome
Fri Jan 30 – Tokyo, Japan – Tokyo Dome