Nate Bargatze Sets 2026 Dates on ‘Big Dumb Eyes’ World Tour Following Record-Breaking Run

By Olivia Perreault 7 hours ago

Comedian Nate Bargatze is extending his hot streak into 2026 by unveiling new dates, totaling 62 shows, for his Big Dumb Eyes World Tour.

The Grammy- and Emmy-nominated comic has seen a meteoric rise over the past two years, selling more than 1.2 million tickets in 2024 alone and breaking more than 20 arena records. Earlier this year, Pollstar ranked Bargatze as the No. 1 comedian in the world, placing him alongside touring heavyweights like Coldplay, Madonna, and U2.

Stops on the 2026 tour include major arenas such as New York’s Madison Square Garden, Nashville’s Bridgestone Arena, Chicago’s United Center, and Los Angeles’ Kia Forum. The schedule also includes multiple shows in markets like Salt Lake City, Denver, and Dallas, reflecting his ability to fill arenas several times over.

Tickets for the newly-announced dates go on sale Friday, September 5 at 10 a.m. local time, with a presale beginning the day prior using the code “EYES.” Tickets will be available at nateland.com. Fans can also score resale tickets and avoid service fees via Ticket Club (use code TICKETNEWS for a free, one-year membership offer).

Advertisement

Bargatze, known for his clean and relatable comedy, continues to build on mainstream visibility. He’ll host the Primetime Emmy Awards September 14 on CBS, and his latest Netflix special, Your Friend, Nate Bargatze, was among the streamer’s top 10 most-watched shows worldwide at the end of 2024, earning three Emmy nominations.

In addition to stand-up, Bargatze is branching into film. He co-wrote and will star in The Breadwinner for TriStar Pictures, alongside Mandy Moore, Colin Jost, Will Forte, and Kumail Nanjiani. He also recently published his first book, Big Dumb Eyes: Stories From A Simpler Mind, which debuted as a New York Times No. 1 bestseller.

The upcoming tour follows his record-setting arena runs in 2023, 2024, and 2025, which included breaking attendance marks at Nashville’s Bridgestone Arena, Salt Lake City’s Delta Center, and co-headlining sold-out Hollywood Bowl shows with Jerry Seinfeld, Jim Gaffigan, and Sebastian Maniscalco.

See Bargatze’s full list of upcoming tour dates below:

Nate Bargatze | Big Dumb Eyes World Tour

(new dates bolded)

Friday, September 12, 2025                      Denver, CO                                Ball Arena

Saturday, September 13, 2025                  Denver, CO                                Ball Arena (3pm & 7pm)

Wednesday, September 17, 2025             Rochester, MN                           Mayo Civic Center

Thursday, September 18, 2025                 Sioux City, IA                            Tysons Events Center

Friday, September 19, 2025                      Kansas City, MO                       T-Mobile Center

Saturday, September 20, 2025                  Kansas City, MO                       T-Mobile Center

Sunday, September 21, 2025                    North Little Rock, AR              Simmons Bank Arena

Wednesday, September 24, 2025             Hollywood, FL                          Hard Rock Live at Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood

Friday, September 26, 2025                      New York, NY                           Madison Square Garden – with very special guest Jimmy Fallon

Saturday, September 27, 2025                  New York, NY                           Madison Square Garden (2pm & 7pm) – with very special guest Jimmy Fallon

Thursday, October 2, 2025                        Rochester, NY                           Blue Cross Arena

Friday, October 3, 2025                             Cleveland, OH                           Rocket Mortgage FieldHouse

Saturday, October 4, 2025                         Cleveland, OH                           Rocket Mortgage FieldHouse

Sunday, October 5, 2025                           Louisville, KY                           KFC Yum! Center

Wednesday, October 15, 2025                  Lincoln, NE                                Pinnacle Bank Arena

Thursday, October 16, 2025                      Oklahoma City, OK                  Paycom Center

Friday, October 17, 2025                           Dallas, TX                                  American Airlines Center

Saturday, October 18, 2025                       Dallas, TX                                  American Airlines Center (3pm & 7pm)

Sunday, October 19, 2025                         Tulsa, OK                                   BOK Center

Thursday, October 23, 2025                      Chicago, IL                                 United Center

Friday, October 24, 2025                           Chicago, IL                                 United Center

Saturday, October 25, 2025                       Cincinnati, OH                           Heritage Bank Center

Sunday, October 26, 2025                         Cincinnati, OH                           Heritage Bank Center

Wednesday, November 5, 2025               Tacoma, WA                              Tacoma Dome

Thursday, November 6, 2025                   Seattle, WA                                Climate Pledge Arena

Friday, November 7, 2025                         Seattle, WA                                Climate Pledge Arena

Saturday, November 8, 2025                    Portland, OR                              Moda Center

Sunday, November 9, 2025                       Portland, OR                              Moda Center

Thursday, November 13, 2025                 Tampa, FL                                  Amalie Arena

Friday, November 14, 2025                      Tampa, FL                                  Amalie Arena

Saturday, November 15, 2025                  Atlanta, GA                                State Farm Arena

Sunday, November 16, 2025                     Atlanta, GA                                State Farm Arena

Thursday, November 20, 2025                 Charlotte, NC                             Spectrum Center

Friday, November 21, 2025                      Charlotte, NC                             Spectrum Center      

Saturday, November 22, 2025                  Greenville, SC                           Bon Secours Wellness Arena (3pm & 7pm)

Sunday, November 23, 2025                     Charleston, WV                         Charleston Coliseum

Thursday, December 4, 2025                 Salt Lake City, UT                  Delta Center – 4th and final show, on sale September 5 at 10am local

Friday, December 5, 2025                         Salt Lake City, UT                    Delta Center

Saturday, December 6, 2025                     Salt Lake City, UT                    Delta Center (3pm & 7pm)

Sunday, December 7, 2025                       Boise, ID                                     ExtraMile Arena

Wednesday, December 10, 2025              Wichita, KS                                INTRUST Bank Arena

Friday, December 12, 2025                       Nashville, TN                             Bridgestone Arena

Saturday, December 13, 2025                   Nashville, TN                             Bridgestone Arena (3pm & 7pm)

Thursday, January 15, 2026                  Eugene, OR                               Matthew Knight Arena

Friday, January 16, 2026                        Yakima, WA                             Yakima Valley SunDome

Saturday, January 17, 2026                   Missoula, MT                           Adams Center

Sunday, January 18, 2026                       Billings, MT                              First Interstate Arena at MetraPark

Monday, January 19, 2026                     Bismarck, ND                           Bismarck Event Center

Friday, January 23, 2026                        St. Louis, MO                           Enterprise Center

Saturday, January 24, 2026                   Toledo, OH                                Huntington Center

Sunday, January 25, 2026                       Knoxville, TN                           Thompson-Boling Arena at Food City Center

Saturday, February 14, 2026                 Indianapolis, IN                       Gainbridge Fieldhouse

Thursday, February 19, 2026                Rockford, IL                             BMO Center

Friday, February 20, 2026                      Springfield, IL                          BOS Center

Saturday, February 21, 2026                 Columbia, MO                         Mizzou Arena

Sunday, February 22, 2026                    Springfield, MO                       Great Southern Bank Arena

Thursday, February 26, 2026                Jacksonville, FL                       VyStar Veterans Memorial Arena

Saturday, February 28, 2026                 Estero, FL                                  Hertz Arena

Sunday, March 1, 2026                            Sunrise, FL                                Amerant Bank Arena

Thursday, March 26, 2026                     Memphis, TN                            FedExForum

Friday, March 27, 2026                           New Orleans, LA                     Smoothie King Center

Saturday, March 28, 2026                      Lafayette, LA                           CAJUNDOME

Sunday, March 29, 2026                          San Antonio, TX                      Frost Bank Center

Friday, April 3, 2026                                Washington, DC                      Capital One Arena

Saturday, April 4, 2026                           Worcester, MA                        DCU Center

Friday, April 17, 2026                              Ottawa, ON                               Canadian Tire Centre

Saturday, April 18, 2026                         London, ON                              Canada Life Place

Sunday, April 19, 2026                            Montreal, QC                           Bell Centre

Wednesday, April 22, 2026                     Sioux Falls, SD                         Denny Sanford PREMIER Center

Friday, April 24, 2026                              Des Moines, IA                         Casey’s Center

Saturday, April 25, 2026                         Omaha, NE                               CHI Health Center

Tuesday, April 28, 2026                           Colorado Springs, CO           The Broadmoor World Arena

Thursday, May 14, 2026                          Providence, RI                         Amica Mutual Pavilion

Friday, May 15, 2026                               Albany, NY                               MVP Arena

Saturday, May 16, 2026                           Hershey, PA                              GIANT Center

Sunday, May 17, 2026                              Syracuse, NY                            Upstate Medical Arena at The Oncenter War Memorial

Friday, May 29, 2026                               Birmingham, AL                     Legacy Arena at the BJCC

Saturday, May 30, 2026                           Savannah, GA                          Enmarket Arena

Sunday, May 31, 2026                              Greensboro, NC                       First Horizon Coliseum

Thursday, June 4, 2026                           Bossier City, LA                      Brookshire Grocery Arena

Friday, June 5, 2026                                 Corpus Christi, TX                 Hilliard Center

Saturday, June 6, 2026                            Fort Worth, TX                       Dickies Arena

Friday, June 12, 2026                               Cedar Rapids, IA                    Alliant Energy PowerHouse

Saturday, June 13, 2026                          Rosemont, IL                            Allstate Arena

Friday, June 19, 2026                               Houston, TX                             Toyota Center

Saturday, June 20, 2026                          Austin, TX                                 Moody Center

Saturday, June 27, 2026                          Phoenix, AZ                              PHX Arena

Thursday, July 16, 2026                          San Diego, CA                          Pechanga Arena San Diego

Friday, July 17, 2026                                San Jose, CA                             SAP Center at San Jose

Saturday, July 18, 2026                           Lincoln, CA                               Thunder Valley Casino Resort

Sunday, July 19, 2026                              Fresno, CA                                Save Mart Center

Thursday, July 23, 2026                          Vancouver, BC                         Rogers Arena

Friday, July 24, 2026                                Spokane, WA                            Spokane Arena

Saturday, July 25, 2026                           Calgary, AB                              Scotiabank Saddledome

Sunday, July 26, 2026                              Edmonton, AB                         Rogers Place

Friday, July 31, 2026                                Pittsburgh, PA                         PPG Paints Arena

Saturday, August 1, 2026                        Grand Rapids, MI                   Van Andel Arena

Wednesday, August 5, 2026                   Buffalo, NY                               KeyBank Center

Thursday, August 6, 2026                       Hartford, CT                            PeoplesBank Arena

Friday, August 7, 2026                             Belmont Park, NY                   UBS Arena

Saturday, August 8, 2026                        Newark, NJ                               Prudential Center

Friday, August 14, 2026                          Detroit, MI                                Little Caesars Arena

Saturday, August 15, 2026                      Toronto, ON                             Scotiabank Arena