Nate Bargatze Sets 2026 Dates on ‘Big Dumb Eyes’ World Tour Following Record-Breaking Run

Comedian Nate Bargatze is extending his hot streak into 2026 by unveiling new dates, totaling 62 shows, for his Big Dumb Eyes World Tour.
The Grammy- and Emmy-nominated comic has seen a meteoric rise over the past two years, selling more than 1.2 million tickets in 2024 alone and breaking more than 20 arena records. Earlier this year, Pollstar ranked Bargatze as the No. 1 comedian in the world, placing him alongside touring heavyweights like Coldplay, Madonna, and U2.
Stops on the 2026 tour include major arenas such as New York’s Madison Square Garden, Nashville’s Bridgestone Arena, Chicago’s United Center, and Los Angeles’ Kia Forum. The schedule also includes multiple shows in markets like Salt Lake City, Denver, and Dallas, reflecting his ability to fill arenas several times over.
Tickets for the newly-announced dates go on sale Friday, September 5 at 10 a.m. local time, with a presale beginning the day prior using the code “EYES.” Tickets will be available at nateland.com. Fans can also score resale tickets and avoid service fees via Ticket Club (use code TICKETNEWS for a free, one-year membership offer).
Bargatze, known for his clean and relatable comedy, continues to build on mainstream visibility. He’ll host the Primetime Emmy Awards September 14 on CBS, and his latest Netflix special, Your Friend, Nate Bargatze, was among the streamer’s top 10 most-watched shows worldwide at the end of 2024, earning three Emmy nominations.
In addition to stand-up, Bargatze is branching into film. He co-wrote and will star in The Breadwinner for TriStar Pictures, alongside Mandy Moore, Colin Jost, Will Forte, and Kumail Nanjiani. He also recently published his first book, Big Dumb Eyes: Stories From A Simpler Mind, which debuted as a New York Times No. 1 bestseller.
The upcoming tour follows his record-setting arena runs in 2023, 2024, and 2025, which included breaking attendance marks at Nashville’s Bridgestone Arena, Salt Lake City’s Delta Center, and co-headlining sold-out Hollywood Bowl shows with Jerry Seinfeld, Jim Gaffigan, and Sebastian Maniscalco.
See Bargatze’s full list of upcoming tour dates below:
Nate Bargatze | Big Dumb Eyes World Tour
(new dates bolded)
Friday, September 12, 2025 Denver, CO Ball Arena
Saturday, September 13, 2025 Denver, CO Ball Arena (3pm & 7pm)
Wednesday, September 17, 2025 Rochester, MN Mayo Civic Center
Thursday, September 18, 2025 Sioux City, IA Tysons Events Center
Friday, September 19, 2025 Kansas City, MO T-Mobile Center
Saturday, September 20, 2025 Kansas City, MO T-Mobile Center
Sunday, September 21, 2025 North Little Rock, AR Simmons Bank Arena
Wednesday, September 24, 2025 Hollywood, FL Hard Rock Live at Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood
Friday, September 26, 2025 New York, NY Madison Square Garden – with very special guest Jimmy Fallon
Saturday, September 27, 2025 New York, NY Madison Square Garden (2pm & 7pm) – with very special guest Jimmy Fallon
Thursday, October 2, 2025 Rochester, NY Blue Cross Arena
Friday, October 3, 2025 Cleveland, OH Rocket Mortgage FieldHouse
Saturday, October 4, 2025 Cleveland, OH Rocket Mortgage FieldHouse
Sunday, October 5, 2025 Louisville, KY KFC Yum! Center
Wednesday, October 15, 2025 Lincoln, NE Pinnacle Bank Arena
Thursday, October 16, 2025 Oklahoma City, OK Paycom Center
Friday, October 17, 2025 Dallas, TX American Airlines Center
Saturday, October 18, 2025 Dallas, TX American Airlines Center (3pm & 7pm)
Sunday, October 19, 2025 Tulsa, OK BOK Center
Thursday, October 23, 2025 Chicago, IL United Center
Friday, October 24, 2025 Chicago, IL United Center
Saturday, October 25, 2025 Cincinnati, OH Heritage Bank Center
Sunday, October 26, 2025 Cincinnati, OH Heritage Bank Center
Wednesday, November 5, 2025 Tacoma, WA Tacoma Dome
Thursday, November 6, 2025 Seattle, WA Climate Pledge Arena
Friday, November 7, 2025 Seattle, WA Climate Pledge Arena
Saturday, November 8, 2025 Portland, OR Moda Center
Sunday, November 9, 2025 Portland, OR Moda Center
Thursday, November 13, 2025 Tampa, FL Amalie Arena
Friday, November 14, 2025 Tampa, FL Amalie Arena
Saturday, November 15, 2025 Atlanta, GA State Farm Arena
Sunday, November 16, 2025 Atlanta, GA State Farm Arena
Thursday, November 20, 2025 Charlotte, NC Spectrum Center
Friday, November 21, 2025 Charlotte, NC Spectrum Center
Saturday, November 22, 2025 Greenville, SC Bon Secours Wellness Arena (3pm & 7pm)
Sunday, November 23, 2025 Charleston, WV Charleston Coliseum
Thursday, December 4, 2025 Salt Lake City, UT Delta Center – 4th and final show, on sale September 5 at 10am local
Friday, December 5, 2025 Salt Lake City, UT Delta Center
Saturday, December 6, 2025 Salt Lake City, UT Delta Center (3pm & 7pm)
Sunday, December 7, 2025 Boise, ID ExtraMile Arena
Wednesday, December 10, 2025 Wichita, KS INTRUST Bank Arena
Friday, December 12, 2025 Nashville, TN Bridgestone Arena
Saturday, December 13, 2025 Nashville, TN Bridgestone Arena (3pm & 7pm)
Thursday, January 15, 2026 Eugene, OR Matthew Knight Arena
Friday, January 16, 2026 Yakima, WA Yakima Valley SunDome
Saturday, January 17, 2026 Missoula, MT Adams Center
Sunday, January 18, 2026 Billings, MT First Interstate Arena at MetraPark
Monday, January 19, 2026 Bismarck, ND Bismarck Event Center
Friday, January 23, 2026 St. Louis, MO Enterprise Center
Saturday, January 24, 2026 Toledo, OH Huntington Center
Sunday, January 25, 2026 Knoxville, TN Thompson-Boling Arena at Food City Center
Saturday, February 14, 2026 Indianapolis, IN Gainbridge Fieldhouse
Thursday, February 19, 2026 Rockford, IL BMO Center
Friday, February 20, 2026 Springfield, IL BOS Center
Saturday, February 21, 2026 Columbia, MO Mizzou Arena
Sunday, February 22, 2026 Springfield, MO Great Southern Bank Arena
Thursday, February 26, 2026 Jacksonville, FL VyStar Veterans Memorial Arena
Saturday, February 28, 2026 Estero, FL Hertz Arena
Sunday, March 1, 2026 Sunrise, FL Amerant Bank Arena
Thursday, March 26, 2026 Memphis, TN FedExForum
Friday, March 27, 2026 New Orleans, LA Smoothie King Center
Saturday, March 28, 2026 Lafayette, LA CAJUNDOME
Sunday, March 29, 2026 San Antonio, TX Frost Bank Center
Friday, April 3, 2026 Washington, DC Capital One Arena
Saturday, April 4, 2026 Worcester, MA DCU Center
Friday, April 17, 2026 Ottawa, ON Canadian Tire Centre
Saturday, April 18, 2026 London, ON Canada Life Place
Sunday, April 19, 2026 Montreal, QC Bell Centre
Wednesday, April 22, 2026 Sioux Falls, SD Denny Sanford PREMIER Center
Friday, April 24, 2026 Des Moines, IA Casey’s Center
Saturday, April 25, 2026 Omaha, NE CHI Health Center
Tuesday, April 28, 2026 Colorado Springs, CO The Broadmoor World Arena
Thursday, May 14, 2026 Providence, RI Amica Mutual Pavilion
Friday, May 15, 2026 Albany, NY MVP Arena
Saturday, May 16, 2026 Hershey, PA GIANT Center
Sunday, May 17, 2026 Syracuse, NY Upstate Medical Arena at The Oncenter War Memorial
Friday, May 29, 2026 Birmingham, AL Legacy Arena at the BJCC
Saturday, May 30, 2026 Savannah, GA Enmarket Arena
Sunday, May 31, 2026 Greensboro, NC First Horizon Coliseum
Thursday, June 4, 2026 Bossier City, LA Brookshire Grocery Arena
Friday, June 5, 2026 Corpus Christi, TX Hilliard Center
Saturday, June 6, 2026 Fort Worth, TX Dickies Arena
Friday, June 12, 2026 Cedar Rapids, IA Alliant Energy PowerHouse
Saturday, June 13, 2026 Rosemont, IL Allstate Arena
Friday, June 19, 2026 Houston, TX Toyota Center
Saturday, June 20, 2026 Austin, TX Moody Center
Saturday, June 27, 2026 Phoenix, AZ PHX Arena
Thursday, July 16, 2026 San Diego, CA Pechanga Arena San Diego
Friday, July 17, 2026 San Jose, CA SAP Center at San Jose
Saturday, July 18, 2026 Lincoln, CA Thunder Valley Casino Resort
Sunday, July 19, 2026 Fresno, CA Save Mart Center
Thursday, July 23, 2026 Vancouver, BC Rogers Arena
Friday, July 24, 2026 Spokane, WA Spokane Arena
Saturday, July 25, 2026 Calgary, AB Scotiabank Saddledome
Sunday, July 26, 2026 Edmonton, AB Rogers Place
Friday, July 31, 2026 Pittsburgh, PA PPG Paints Arena
Saturday, August 1, 2026 Grand Rapids, MI Van Andel Arena
Wednesday, August 5, 2026 Buffalo, NY KeyBank Center
Thursday, August 6, 2026 Hartford, CT PeoplesBank Arena
Friday, August 7, 2026 Belmont Park, NY UBS Arena
Saturday, August 8, 2026 Newark, NJ Prudential Center
Friday, August 14, 2026 Detroit, MI Little Caesars Arena
Saturday, August 15, 2026 Toronto, ON Scotiabank Arena