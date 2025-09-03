Nate Bargatze Sets 2026 Dates on ‘Big Dumb Eyes’ World Tour Following Record-Breaking Run

Comedian Nate Bargatze is extending his hot streak into 2026 by unveiling new dates, totaling 62 shows, for his Big Dumb Eyes World Tour.

The Grammy- and Emmy-nominated comic has seen a meteoric rise over the past two years, selling more than 1.2 million tickets in 2024 alone and breaking more than 20 arena records. Earlier this year, Pollstar ranked Bargatze as the No. 1 comedian in the world, placing him alongside touring heavyweights like Coldplay, Madonna, and U2.

Stops on the 2026 tour include major arenas such as New York’s Madison Square Garden, Nashville’s Bridgestone Arena, Chicago’s United Center, and Los Angeles’ Kia Forum. The schedule also includes multiple shows in markets like Salt Lake City, Denver, and Dallas, reflecting his ability to fill arenas several times over.

Tickets for the newly-announced dates go on sale Friday, September 5 at 10 a.m. local time, with a presale beginning the day prior using the code “EYES.” Tickets will be available at nateland.com. Fans can also score resale tickets and avoid service fees via Ticket Club (use code TICKETNEWS for a free, one-year membership offer).

Bargatze, known for his clean and relatable comedy, continues to build on mainstream visibility. He’ll host the Primetime Emmy Awards September 14 on CBS, and his latest Netflix special, Your Friend, Nate Bargatze, was among the streamer’s top 10 most-watched shows worldwide at the end of 2024, earning three Emmy nominations.

In addition to stand-up, Bargatze is branching into film. He co-wrote and will star in The Breadwinner for TriStar Pictures, alongside Mandy Moore, Colin Jost, Will Forte, and Kumail Nanjiani. He also recently published his first book, Big Dumb Eyes: Stories From A Simpler Mind, which debuted as a New York Times No. 1 bestseller.

The upcoming tour follows his record-setting arena runs in 2023, 2024, and 2025, which included breaking attendance marks at Nashville’s Bridgestone Arena, Salt Lake City’s Delta Center, and co-headlining sold-out Hollywood Bowl shows with Jerry Seinfeld, Jim Gaffigan, and Sebastian Maniscalco.

See Bargatze’s full list of upcoming tour dates below:

Nate Bargatze | Big Dumb Eyes World Tour

(new dates bolded)

Friday, September 12, 2025 Denver, CO Ball Arena

Saturday, September 13, 2025 Denver, CO Ball Arena (3pm & 7pm)

Wednesday, September 17, 2025 Rochester, MN Mayo Civic Center

Thursday, September 18, 2025 Sioux City, IA Tysons Events Center

Friday, September 19, 2025 Kansas City, MO T-Mobile Center

Saturday, September 20, 2025 Kansas City, MO T-Mobile Center

Sunday, September 21, 2025 North Little Rock, AR Simmons Bank Arena

Wednesday, September 24, 2025 Hollywood, FL Hard Rock Live at Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood

Friday, September 26, 2025 New York, NY Madison Square Garden – with very special guest Jimmy Fallon

Saturday, September 27, 2025 New York, NY Madison Square Garden (2pm & 7pm) – with very special guest Jimmy Fallon

Thursday, October 2, 2025 Rochester, NY Blue Cross Arena

Friday, October 3, 2025 Cleveland, OH Rocket Mortgage FieldHouse

Saturday, October 4, 2025 Cleveland, OH Rocket Mortgage FieldHouse

Sunday, October 5, 2025 Louisville, KY KFC Yum! Center

Wednesday, October 15, 2025 Lincoln, NE Pinnacle Bank Arena

Thursday, October 16, 2025 Oklahoma City, OK Paycom Center

Friday, October 17, 2025 Dallas, TX American Airlines Center

Saturday, October 18, 2025 Dallas, TX American Airlines Center (3pm & 7pm)

Sunday, October 19, 2025 Tulsa, OK BOK Center

Thursday, October 23, 2025 Chicago, IL United Center

Friday, October 24, 2025 Chicago, IL United Center

Saturday, October 25, 2025 Cincinnati, OH Heritage Bank Center

Sunday, October 26, 2025 Cincinnati, OH Heritage Bank Center

Wednesday, November 5, 2025 Tacoma, WA Tacoma Dome

Thursday, November 6, 2025 Seattle, WA Climate Pledge Arena

Friday, November 7, 2025 Seattle, WA Climate Pledge Arena

Saturday, November 8, 2025 Portland, OR Moda Center

Sunday, November 9, 2025 Portland, OR Moda Center

Thursday, November 13, 2025 Tampa, FL Amalie Arena

Friday, November 14, 2025 Tampa, FL Amalie Arena

Saturday, November 15, 2025 Atlanta, GA State Farm Arena

Sunday, November 16, 2025 Atlanta, GA State Farm Arena

Thursday, November 20, 2025 Charlotte, NC Spectrum Center

Friday, November 21, 2025 Charlotte, NC Spectrum Center

Saturday, November 22, 2025 Greenville, SC Bon Secours Wellness Arena (3pm & 7pm)

Sunday, November 23, 2025 Charleston, WV Charleston Coliseum

Thursday, December 4, 2025 Salt Lake City, UT Delta Center – 4th and final show, on sale September 5 at 10am local

Friday, December 5, 2025 Salt Lake City, UT Delta Center

Saturday, December 6, 2025 Salt Lake City, UT Delta Center (3pm & 7pm)

Sunday, December 7, 2025 Boise, ID ExtraMile Arena

Wednesday, December 10, 2025 Wichita, KS INTRUST Bank Arena

Friday, December 12, 2025 Nashville, TN Bridgestone Arena

Saturday, December 13, 2025 Nashville, TN Bridgestone Arena (3pm & 7pm)

Thursday, January 15, 2026 Eugene, OR Matthew Knight Arena

Friday, January 16, 2026 Yakima, WA Yakima Valley SunDome

Saturday, January 17, 2026 Missoula, MT Adams Center

Sunday, January 18, 2026 Billings, MT First Interstate Arena at MetraPark

Monday, January 19, 2026 Bismarck, ND Bismarck Event Center

Friday, January 23, 2026 St. Louis, MO Enterprise Center

Saturday, January 24, 2026 Toledo, OH Huntington Center

Sunday, January 25, 2026 Knoxville, TN Thompson-Boling Arena at Food City Center

Saturday, February 14, 2026 Indianapolis, IN Gainbridge Fieldhouse

Thursday, February 19, 2026 Rockford, IL BMO Center

Friday, February 20, 2026 Springfield, IL BOS Center

Saturday, February 21, 2026 Columbia, MO Mizzou Arena

Sunday, February 22, 2026 Springfield, MO Great Southern Bank Arena

Thursday, February 26, 2026 Jacksonville, FL VyStar Veterans Memorial Arena

Saturday, February 28, 2026 Estero, FL Hertz Arena

Sunday, March 1, 2026 Sunrise, FL Amerant Bank Arena

Thursday, March 26, 2026 Memphis, TN FedExForum

Friday, March 27, 2026 New Orleans, LA Smoothie King Center

Saturday, March 28, 2026 Lafayette, LA CAJUNDOME

Sunday, March 29, 2026 San Antonio, TX Frost Bank Center

Friday, April 3, 2026 Washington, DC Capital One Arena

Saturday, April 4, 2026 Worcester, MA DCU Center

Friday, April 17, 2026 Ottawa, ON Canadian Tire Centre

Saturday, April 18, 2026 London, ON Canada Life Place

Sunday, April 19, 2026 Montreal, QC Bell Centre

Wednesday, April 22, 2026 Sioux Falls, SD Denny Sanford PREMIER Center

Friday, April 24, 2026 Des Moines, IA Casey’s Center

Saturday, April 25, 2026 Omaha, NE CHI Health Center

Tuesday, April 28, 2026 Colorado Springs, CO The Broadmoor World Arena

Thursday, May 14, 2026 Providence, RI Amica Mutual Pavilion

Friday, May 15, 2026 Albany, NY MVP Arena

Saturday, May 16, 2026 Hershey, PA GIANT Center

Sunday, May 17, 2026 Syracuse, NY Upstate Medical Arena at The Oncenter War Memorial

Friday, May 29, 2026 Birmingham, AL Legacy Arena at the BJCC

Saturday, May 30, 2026 Savannah, GA Enmarket Arena

Sunday, May 31, 2026 Greensboro, NC First Horizon Coliseum

Thursday, June 4, 2026 Bossier City, LA Brookshire Grocery Arena

Friday, June 5, 2026 Corpus Christi, TX Hilliard Center

Saturday, June 6, 2026 Fort Worth, TX Dickies Arena

Friday, June 12, 2026 Cedar Rapids, IA Alliant Energy PowerHouse

Saturday, June 13, 2026 Rosemont, IL Allstate Arena

Friday, June 19, 2026 Houston, TX Toyota Center

Saturday, June 20, 2026 Austin, TX Moody Center

Saturday, June 27, 2026 Phoenix, AZ PHX Arena

Thursday, July 16, 2026 San Diego, CA Pechanga Arena San Diego

Friday, July 17, 2026 San Jose, CA SAP Center at San Jose

Saturday, July 18, 2026 Lincoln, CA Thunder Valley Casino Resort

Sunday, July 19, 2026 Fresno, CA Save Mart Center

Thursday, July 23, 2026 Vancouver, BC Rogers Arena

Friday, July 24, 2026 Spokane, WA Spokane Arena

Saturday, July 25, 2026 Calgary, AB Scotiabank Saddledome

Sunday, July 26, 2026 Edmonton, AB Rogers Place

Friday, July 31, 2026 Pittsburgh, PA PPG Paints Arena

Saturday, August 1, 2026 Grand Rapids, MI Van Andel Arena

Wednesday, August 5, 2026 Buffalo, NY KeyBank Center

Thursday, August 6, 2026 Hartford, CT PeoplesBank Arena

Friday, August 7, 2026 Belmont Park, NY UBS Arena

Saturday, August 8, 2026 Newark, NJ Prudential Center

Friday, August 14, 2026 Detroit, MI Little Caesars Arena

Saturday, August 15, 2026 Toronto, ON Scotiabank Arena