Cher, Michelle Obama Highlight Mid-Week Tickets On Sale

Pop icon Cher returns to the ticketing market on Wednesday when the latest stretch of shows in her Las Vegas residency become available for pre-sale. The singer/actress will continue her tenure at the Park Theater with nine new dates between July and November. She is currently wrapping up her Here We Go Again Tour to support her ABBA cover album Dancing Queen.

Other notable pre-sale opportunities are half a dozen shows on Enrique Iglesias and Ricky Martin’s co-headlining trek, the Big Rock Summer Tour, and select dates from Bob Dylan, Lady Antebellum, King Crimson and the Charlie Daniels Band, among others.

Wednesday’s general onsale listings is highlighted by Michelle Obama, who will visit Mexico City next month. The Goo Goo Dolls have a Milwaukee show in the mix, while minor league baseball team Dayton Dragons dominate the sports listings with tickets to 70 home games becoming available.

*Sale information is subject to change and presented for informational purposes. Pre-sales may require access passwords to purchase. As always, it is best to contact the venue or ticket retailer to confirm any and all details before purchase.

Seller Key: TMUSA: ticketmaster.com; LIVN: livenation.com; AXS: axs.com; ETIX: etix.com; TFLY: ticketfly.com; FGATE: frontgatetickets.com; TCOM: tickets.com; TWEB: ticketweb.com.

Tickets On Sale — Wednesday, March 11, 2020

Pre-sale

Event Name Venue City State Event date Lister 1964 The Tribute Schermerhorn Symphony Center Nashville TN 08/29/2020 08:00 PM TMUSA Abba Mania Whitaker Center Harrisburg PA 02/05/2021 08:00 PM TMUSA Beautiful: the Carole King Musical The Santander Performing Arts Center Reading PA 06/04/2020 07:30 PM Touring Ben Harper & The Innocent Criminals Burton Cummings Theatre Winnipeg MB 06/17/2020 07:30 PM TMUSA Bernadette Peters with the Nashville Symphony Schermerhorn Symphony Center Nashville TN 06/03/2020 07:30 PM TMUSA Between The Dark And Light: Gallery Series With Jay Blakesberg Bergen Performing Arts Center Englewood NJ 05/27/2020 08:00 PM TMUSA Big Rock Summer Tour: RATT, Quiet Riot, Skid Row, Slaughter Levitt Pavilion Denver Denver CO 09/06/2020 06:00 PM TMUSA BIG ROCK SUMMER TOUR: RATT, Cinderellas Tom Keifer,Skid Row,Slaughter Bethel Woods Center for the Arts Bethel NY 06/14/2020 07:00 PM TMUSA Big Rock Summer Tour: ratt,cinderellas Tom Keifer,skid Row,slaughter Grand Sierra Resort and Casino Reno NV 09/18/2020 07:00 PM TMUSA BIG ROCK SUMMER TOUR:RATT,Cinderellas Tom Keifer, Skid Row, Slaughter Constellation Brands Marvin Sands Performing Arts Center: CMAC Canandaigua NY 06/13/2020 07:00 PM TMUSA Big Rock Summer Tour:ratt,cinderellas Tom Keifer,skid Row,slaughter St. Josephs Health Amphitheater at Lakeview Syracuse NY 08/25/2020 07:00 PM LIVN Big Rock Summer Tour:ratt,cinderellas Tom Keifer,skid Row,slaughter Long Island Community Hospital Amphitheater Farmingville NY 06/03/2020 07:00 PM TMUSA Big Rock Summer Tour:ratt,cinderellas Tom Keifer,skid Row,slaughter The Pavilion at Toyota Music Factory Irving TX 09/09/2020 07:00 PM LIVN Black Jacket Symphony Avalon Theatre Grand Junction CO 11/05/2020 08:00 PM TMUSA Black Jacket Symphony presents The BEATLES White Album Lexington Opera House Lexington KY 10/03/2020 08:00 PM TMUSA Bob Dylan and His Band Forest Hills Stadium Queens NY 07/08/2020 06:00 PM AXS Bob Dylan and His Band and Nathaniel Rateliff & The Night Sweats Lake Tahoe Outdoor Arena at Harveys Stateline NV 06/12/2020 07:00 PM TMUSA Bob Dylan and His Band and Nathaniel Rateliff & The Night Sweats Greek Theatre-U.C. Berkeley Berkeley CA 06/14/2020 06:30 PM TMUSA Brian McKnight Schermerhorn Symphony Center Nashville TN 08/28/2020 08:00 PM TMUSA Brit Floyd The Warfield San Francisco CA 06/30/2020 08:00 PM AXS Brooks & Dunn REBOOT 2020 Tour Coastal Credit Union Music Park at Walnut Creek Raleigh NC 05/22/2020 07:00 PM LIVN Carlos Mencia Harrahs Resort Atlantic City Atlantic City NJ 06/05/2020 09:00 PM TMUSA Cher: Las Vegas Residency Park Theater Las Vegas NV 07/31/2020 08:00 PM TMUSA Cher: Las Vegas Residency Park Theater Las Vegas NV 08/05/2020 08:00 PM TMUSA Cher: Las Vegas Residency Park Theater Las Vegas NV 08/08/2020 08:00 PM TMUSA Cher: Las Vegas Residency Park Theater Las Vegas NV 10/23/2020 08:00 PM TMUSA Cher: Las Vegas Residency Park Theater Las Vegas NV 10/28/2020 08:00 PM TMUSA Cher: Las Vegas Residency Park Theater Las Vegas NV 10/31/2020 08:00 PM TMUSA Cher: Las Vegas Residency Park Theater Las Vegas NV 11/06/2020 08:00 PM TMUSA Cher: Las Vegas Residency Park Theater Las Vegas NV 07/15/2020 08:00 PM TMUSA Cher: Las Vegas Residency Park Theater Las Vegas NV 07/18/2020 08:00 PM TMUSA clipping. Music Hall of Williamsburg Brooklyn NY 05/19/2020 09:00 PM AXS Cowboy Junkies Avalon Theatre Grand Junction CO 07/16/2020 07:30 PM TMUSA Dave Attell The Wilbur Boston MA 09/05/2020 07:00 PM TMUSA Deon Cole: COLEOLOGY Tour The Theater at MGM National Harbor National Harbor MD 06/12/2020 08:00 PM TMUSA Dog Man: The Musical Chevalier Theatre Medford MA 06/07/2020 01:00 PM TMUSA Don Felder – Formerly Of The Eagles Lawrenceburg Event Center Lawrenceburg IN 07/11/2020 07:30 PM TMUSA East Conf. Qtrs: TBD at Bucks Rd 1 Hm Gm A Fiserv Forum Milwaukee WI 05/06/2020 12:00 AM TMUSA East Conf. Qtrs: TBD at Bucks Rd 1 Hm Gm C Fiserv Forum Milwaukee WI 05/08/2020 12:00 AM TMUSA El Gran Combo De Puerto Rico Bergen Performing Arts Center Englewood NJ 10/02/2020 08:00 PM TMUSA Enrique Iglesias & Ricky Martin Gila River Arena Glendale AZ 09/05/2020 07:30 PM TMUSA Enrique Iglesias & Ricky Martin TD Garden Boston MA 10/06/2020 07:30 PM TMUSA Enrique Iglesias & Ricky Martin AmericanAirlines Arena Miami FL 10/23/2020 07:30 PM TMUSA Enrique Iglesias & Ricky Martin State Farm Arena Atlanta GA 10/30/2020 07:30 PM TMUSA Enrique Iglesias & Ricky Martin Scotiabank Arena Toronto ON 10/08/2020 07:30 PM TMUSA Enrique Iglesias & Ricky Martin Centre Bell Montreal QC 10/10/2020 07:30 PM TMUSA Faouzia Burton Cummings Theatre Winnipeg MB 06/13/2020 08:00 PM TMUSA Flashback Funkfest Coastal Credit Union Music Park at Walnut Creek Raleigh NC 08/15/2020 05:00 PM LIVN Hank Williams, Jr. Landers Center Southaven MS 07/17/2020 08:00 PM TMUSA Hot 107.9 Birthday Bash 25 State Farm Arena Atlanta GA 06/20/2020 07:00 PM TMUSA Iration -Coastin Summer Tour With Tribal Seeds And Special Guests TBA Stone Pony Summer Stage Asbury Park NJ 07/26/2020 05:00 PM TMUSA Iration: Coastin Summer Tour Outlaw Field at the Idaho Botanical Garden Boise ID 08/19/2020 06:00 PM TMUSA Island Empire Festival – Sammy J / Fiji / Anuhea / More The Pacific Amphitheatre Costa Mesa CA 07/11/2020 04:15 PM TMUSA J.B. Smoove Live Encore Theater at Wynn Las Vegas NV 07/18/2020 08:00 PM TMUSA Jerry Seinfeld Embassy Theatre Fort Wayne IN 05/29/2020 07:00 PM TMUSA Jess Hilarious The Wilbur Boston MA 10/16/2020 07:30 PM TMUSA Jimmy Eat World and The Front Bottoms The Met Philadelphia Philadelphia PA 08/15/2020 07:00 PM LIVN Jimmy Eat World with The Front Bottoms Armory Minneapolis MN 08/26/2020 06:30 PM TMUSA Jo Koy – Just Kidding World Tour Kings Theatre Brooklyn NY 05/17/2020 08:00 PM TMUSA Joan Jett & the Blackhearts The Palace Theatre Albany Albany NY 04/23/2020 08:00 PM TMUSA Justin Bieber Amalie Arena Tampa FL 07/25/2020 07:00 PM TMUSA Kevin James Harrahs Ak-Chin Casino Maricopa AZ 05/30/2020 08:00 PM TMUSA King Crimson Atlantic Union Bank Pavilion Portsmouth VA 06/13/2020 07:30 PM TMUSA King Crimson – We Paint Electric Rhythm Colour Forest Hills Stadium Queens NY 06/19/2020 07:00 PM AXS King Crimson & Guests TD Pavilion at the Mann Philadelphia PA 06/14/2020 07:30 PM TMUSA King Crimson with Special Guests The Louisville Palace presented by Cricket Wireless Louisville KY 06/25/2020 07:30 PM LIVN King Crimson with Special Guests The St. Augustine Amphitheatre St Augustine FL 06/05/2020 07:00 PM TMUSA Lady Antebellum: Ocean Tour 2020 North Island Credit Union Amphitheatre Chula Vista CA 05/23/2020 07:00 PM LIVN Lake Street Dive Red Rocks Amphitheatre Morrison CO 09/27/2020 07:00 PM AXS Legends Classic Barclays Center Brooklyn NY 11/23/2020 07:00 PM TMUSA Legends Classic Barclays Center Brooklyn NY 11/24/2020 07:00 PM TMUSA LOCASH Baltimore Soundstage Baltimore MD 05/29/2020 08:00 PM TMUSA Los Lobos OC Fair & Event Center Costa Mesa CA 08/02/2020 08:30 PM TMUSA Los Tigres del Norte Harrahs Resort SoCal – The Events Center Funner CA 06/26/2020 08:00 PM TMUSA Lost In Music The Brighton Centre Brighton UK 11/27/2020 07:00 PM TMUK Luke Bryan: Proud To Be Right Here 2020 Ford Center Evansville IN 10/24/2020 07:00 PM TMUSA Majah Hype Hard Rock Live Hollywood FL 05/24/2020 07:00 PM TMUSA Mary J. Blige Hard Rock Live at Etess Arena Atlantic City NJ 06/28/2020 08:00 PM TMUSA Michael Cavanaugh Topeka Performing Arts Center Topeka KS 04/30/2020 07:30 PM TMUSA Midwest Powerfest featuring Gucci Mane & More Rupp Arena Lexington KY 05/30/2020 07:30 PM TMUSA Mike Birbiglia Live! The Wilbur Boston MA 05/28/2020 07:00 PM TMUSA Mike Birbiglia Live! The Wilbur Boston MA 05/29/2020 07:00 PM TMUSA mmmonika Great Scott Allston MA 06/01/2020 09:00 PM AXS Mystic Bowie At Surfside Blue Ocean Music Hall Salisbury MA 09/06/2020 05:00 PM TMUSA Neck Deep – All Distortions Are Intentional U.S. Tour Tabernacle presented by Cricket Wireless Atlanta GA 11/07/2020 07:00 PM LIVN NXT Live The Wind Creek Event Center Bethlehem PA 05/02/2020 07:30 PM TMUSA Olafur Arnalds The Warfield San Francisco CA 11/10/2020 08:00 PM AXS Olafur Arnalds Moore Theatre Seattle WA 11/07/2020 08:00 PM TMUSA Ólafur Arnalds Kings Theatre Brooklyn NY 10/28/2020 09:00 PM TMUSA Old Dominion: We Are Old Dominion Tour Tuscaloosa Amphitheater Tuscaloosa AL 05/20/2020 07:00 PM TMUSA One Drop Redemption – Tribute to Bob Marley House of Blues Anaheim presented by Cricket Wireless Anaheim CA 04/18/2020 07:00 PM LIVN Pat Travers River City Casino & Hotel St Louis MO 06/05/2020 08:00 PM TMUSA Paula Poundstone Bergen Performing Arts Center Englewood NJ 10/08/2020 08:00 PM TMUSA Poco / Pure Prairie League OC Fair & Event Center Costa Mesa CA 08/09/2020 07:15 PM TMUSA Queen Nation – A Tribute to the Music of Queen OC Fair & Event Center Costa Mesa CA 08/05/2020 08:30 PM TMUSA Randy Rogers & Wade Bowen – HOLD MY BEER AND WATCH THIS TOUR House of Blues Houston presented by Cricket Wireless Houston TX 05/14/2020 07:30 PM LIVN Rickie Lee Jones Bijou Theatre Knoxville TN 05/12/2020 08:00 PM TMUSA Robin Trower The Wilbur Boston MA 10/14/2020 08:00 PM TMUSA ROCK 107 Presents: RATT, Cinderellas Tom Keifer, Skid Row, Slaughter The Pavilion at Montage Mountain Scranton PA 08/29/2020 07:00 PM LIVN Rocketman In Concert with the Nashville Symphony Schermerhorn Symphony Center Nashville TN 06/11/2020 07:00 PM TMUSA Rocketman In Concert with the Nashville Symphony Schermerhorn Symphony Center Nashville TN 06/12/2020 07:00 PM TMUSA Ron White Black River Coliseum Poplar Bluff MO 04/18/2020 08:00 PM TMUSA Scott Stapp – The Survivor Tour Aztec Theatre presented by Cricket Wireless San Antonio TX 06/28/2020 07:00 PM LIVN Silvestre Dangond – La Locura USA Tour 2020 Coca-Cola Roxy Atlanta GA 07/26/2020 08:00 PM LIVN Silvestre Dangond – La Locura USA Tour 2020 Prudential Center Newark NJ 08/01/2020 08:00 PM TMUSA Silvestre Dangond – La Locura USA Tour 2020 AmericanAirlines Arena Miami FL 07/25/2020 08:00 PM TMUSA Silvestre Dangond : La Locura Usa Tour 2020 Warner Theatre Washington DC 07/31/2020 08:00 PM LIVN Silvestre Dangond-La Locura USA Tour 2020 Hard Rock Live Orlando Orlando FL 07/24/2020 08:00 PM TMUSA Smoke Me Out Tour Microsoft Theater Los Angeles CA 04/19/2020 06:00 PM 4.19.20 Snow Patrol Town Hall New York NY 10/22/2020 08:00 PM TMUSA Snow Patrol Acoustic Tour The Cathedral Sanctuary at Immanuel Presbyterian Los Angeles CA 10/09/2020 08:00 PM TMUSA Snow Patrol Acoustic Tour Orpheum Theatre presented by Citizens Bank Boston MA 10/26/2020 07:30 PM TMUSA Steve-Os Bucket List Tour The Wilbur Boston MA 11/07/2020 07:00 PM TMUSA Taste 2020: A Celebration Of Food & Drink DPAC – Durham Performing Arts Center Durham NC 06/28/2020 04:30 PM TMUSA The Black Jacket Symphony Pres. Pink Floyds dark Side Of The Moon Bama Theatre Tuscaloosa AL 10/08/2020 08:00 PM TMUSA The Charlie Daniels Band with Special Guest Marshall Tucker Band Bank of New Hampshire Pavilion Gilford NH 06/14/2020 07:00 PM LIVN The Charlie Daniels Band with Special Guest The Marshall Tucker Band The Sanford Center Bemidji MN 09/03/2020 07:00 PM TMUSA The Charlie Daniels Band: Fire On The Mountain Tour Soldiers and Sailors Memorial Auditorium Chattanooga TN 08/08/2020 08:00 PM TMUSA The Philadelphia Orchestra & National Youth Orchestra TD Pavilion at the Mann Philadelphia PA 07/21/2020 08:00 PM TMUSA The Righteous Brothers – Bill Medley & Bucky Heard Golden Nugget Atlantic City NJ 06/13/2020 09:00 PM TMUSA The Robert Cray Band Schermerhorn Symphony Center Nashville TN 06/15/2020 07:30 PM TMUSA The Rush Tribute Project The Pabst Theatre Milwaukee WI 10/03/2020 08:00 PM OTHER The Ultimate Tribute To Garth Brooks Featuring Shawn Gerhard The Meadows Casino Washington PA 06/06/2020 08:00 PM TMUSA TIM MCGRAW: Here on Earth Tour XFINITY Theatre Hartford CT 07/11/2020 07:00 PM LIVN Toby Keith Findlay Toyota Center Prescott Valley AZ 09/10/2020 07:00 PM TMUSA Todd Snider Bijou Theatre Knoxville TN 06/17/2020 08:00 PM TMUSA Tommy Davidson Cobbs Comedy Club San Francisco CA 05/29/2020 07:30 PM LIVN Tommy Davidson Cobbs Comedy Club San Francisco CA 05/30/2020 09:45 PM LIVN Tusk & Eaglemania Bergen Performing Arts Center Englewood NJ 09/25/2020 08:00 PM TMUSA UFC Fight Night Chesapeake Energy Arena Oklahoma City OK 05/02/2020 05:00 PM TMUSA We Were Promised Jetpacks The Sinclair Cambridge MA 06/19/2020 09:00 PM AXS We Were Promised Jetpacks Music Hall of Williamsburg Brooklyn NY 06/20/2020 09:00 PM AXS Weathers Rough Trade NYC Brooklyn NY 05/26/2020 08:00 PM AXS Wilco + Sleater-kinney TD Pavilion at the Mann Philadelphia PA 08/23/2020 06:30 PM TMUSA Willie Nelson & Family Swiftel Center Brookings SD 08/10/2020 07:00 PM TMUSA

General Onsale