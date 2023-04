EDC Las Vegas Announces More Than 230 Acts for 2023 Lineup

Considered the largest electronic dance music festival in North America since its first edition in 1991, Electric Daisy Carnival, EDC, is welcoming lots of...

Considered the largest electronic dance music festival in North America since its first edition in 1991, Electric Daisy Carnival, EDC, is welcoming lots of established and emerging artists as usual, at the Las Vegas Motor Speedway from May 19 through to Sunday, May 21. Organized by promoter and distributor Insomniac, the annual event will host more than 230 DJs and producers.

Your #EDCLV2023 lineup has arrived!

It’s an honor to have so many amazing acts with us this year⚡️🌈 We'll see you Under the Electric Sky May 19+20+21 to Celebrate 30 Years of Insomniac! ❤️🎡🎶#Insomniac30 @EDC_LasVegas pic.twitter.com/9gppuv1kq0 — Pasquale Rotella (@PasqualeRotella) April 6, 2023

The festival lineup includes many standout stars such as Above & Beyond, Alison Wonderland, Anabel Englund, Duke Dumont, Fisher, Galantis, GRIZ, Louie Vega and Marshmello, all playing Friday, May 19. Grammy award-winning artist Tiësto will perform on the kineticFIELD stage Saturday, May 20, while another highly anticipated DJ, Armin van Buuren, will meet fans on Sunday, May 21.

This year’s edition is also going to see the debut performances of numerous artists, including Kaytranada, Disco Lines, Ben UFO, 999999999, Mochakk, Mau P, Maarten de Jong, and more.

Music spreads across the nine stages, which are kineticFIELD, cosmicMEADOW, circuitGROUNDS, neonGARDEN, bassPOD, wasteLAND, quantumVALLEY, stereoBLOOM, and the newest one bionicJUNGLE, each hosting a specific set and genre.

More than a half-million event goers are expected to attend the festival over the weekend.

See the ticket links and full lineup by day below:

EDC Las Vegas 2023 Lineup

FRIDAY, MAY 19

• ABOVE & BEYOND

• ALISON WONDERLAND

• ANABEL ENGLUND

• ANDY C

• ARMNHMR

• ARTBAT

• AZZECCA

• BARELY ALIVE

• BISCITS B2B MARTIN IKIN

• BLASTOYZ

• BLEU CLAIR

• BORN DIRTY

• CAROLA

• CHAMPAGNE DRIP

• CLOVERDALE

• COSMIC GATE

• DA TWEEKAZ

• DAVID GUETTA

• DISCO DOM

• DISCO LINES

• DJ ANIME

• DJ ISAAC

• DR PHUNK

• DUKE DUMONT

• DUSTIN HUSAIN

• ELI BROWN

• ELIMINATE

• EPTIC

• FALLEN B2B RICHTER with MC DINO

• FERRY CORSTEN

• FISHER

• FRICTION

• FROSTTOP

• FUNTCASE

• GALANTIS

• GRIZ

• HANA

• HINT OF LAVENDER

• HUGEL

• JAMES HYPE

• JEROME ISMA-AE

• KAIVON

• KILL SCRIPT

• KREAM

• LADY SINCLAIR

• LENNY DEE

• LIL TEXAS

• LOCO DICE B2B FISHER

• LOUIE VEGA

• LOVEFINGERS + HEIDI LAWDEN

• MAARTEN DE JONG

• MALAA B2B WAX MOTIF

• MARC V

• MARSHMELLO

• MATRODA

• MATT FAX

• MEDUZA

• MEMBA

• MIKE DUNN

• MISS DRE

• NOSTALGIX

• ODD MOB

• OMAR SANTANA

• PATRICK TOPPING

• PAUL DENTON

• PAULINE HERR

• PRETTY PINK

• REAPER

• RIOT TEN B2B JESSICA AUDIFFRED

• SAID THE SKY

• SAN PACHO

• SHEI

• SIDEPIECE

• SOUND RUSH

• SULLIVAN KING B2B KAI WACHI

• VINI VICI

• WARFACE

• YETEP

SATURDAY, MAY 20

• 12TH PLANET

• ACRAZE

• AFROJACK (SUNRISE SET)

• AK SPORTS

• ALOK

• ATDUSK

• AUDIOFREQ

• BEN NICKY PRESENTS EMOTIONAL HAVOC

• BEN UFO

• BILLY GILLIES

• BORIS BREJCHA

• CAMDEN COX

• CHANEY

• CHRIS LAKE

• CID B2B SAGE ARMSTRONG

• COONE

• DANNY DAZE

• DARREN STYLES

• DIONYSUS & YOSUF PRESENT: BIGGER, STRONGER, FASTER

• DOM DOLLA

• DOMBRESKY

• EXCISION B2B DION TIMMER

• FALLON

• FERRECK DAWN

• FURY B2B NIGHTSTALKER

• GARETH EMERY PRESENTS DECADES

• GIUSEPPE OTTAVIANI

• HABSTRAKT

• HOT SINCE 82

• HVDES

• JAMES HYPE

• JAMESJAMESJAMES

• JOHN BRYARS

• JORZA

• JSTJR

• KASKADE

• KAYTRANADA

• KETTAMA

• KOROLOVA

• LADY FAITH

• LAYLA BENITEZ

• THE MARTINEZ BROTHERS

• MAU P

• METRIK B2B GRAFIX

• MIANE

• MICHAEL BIBI

• MOCHAKK

• MODAPIT

• MOODY GOOD (THROWBACK SET)

• MORTEN

• MS. MADA B2B BAKKE

• NALA

• NETSKY

• NOIZU

• PACO OSUNA

• RAY VOLPE

• REBELION

• SALUTE

• SHERELLE

• SOFTEST HARD

• SONNY FODERA

• SPACE LACES

• SPENCER BROWN

• SUAE

• SUB ZERO PROJECT

• SUBTRONICS

• SULLIVAN KING

• SVDDEN DEATH: INTO THE INFERNO

• TIËSTO

• TOM & COLLINS

• TRIODE

• VALENTINO KHAN

• VINI VICI

• WARFACE B2B D-STURB

• WESTEND

• WILL ATKINSON

• WOOLI

• YOSHI & RAZNER

• ZEDD

• ZEDS DEAD B2B CHASE & STATUS

SUNDAY, MAY 21

• 8KAYS

• 999999999

• A HUNDRED DRUMS

• ABANA

• ACRAZE B2B NOIZU

• ADRENALIZE

• ANDEN

• ARMIN VAN BUUREN

• BAGGI

• BEN NICKY PRESENTS XTREME B2B SUB ZERO PROJECT

• BENSLEY B2B JUSTIN HAWKES

• BLACK TIGER SEX MACHINE

• BLANKE

• BOOGIE T

• BORGORE B2B LEVEL UP

• BRENNAN HEART

• CAPOZZI

• CHRIS LORENZO

• CID

• CODE BLACK

• D-STURB

• DEADLY GUNS

• DEEPER PURPOSE

• DENNIS FERRER

• DEORRO

• DIMENSION

• DIRT MONKEY

• DJ MINX

• DOMBRESKY

• ELLEN ALLIEN

• ENAMOUR

• EXCISION

• FRAME (DECLAN JAMES & DECODER)

• FRANKY WAH

• FRED EVERYTHING

• GAMMER B2B TWEEKACORE

• GARETH EMERY

• GENTLEMENS CLUB

• GOODBOYS

• GRIZTRONICS

• HANNAH WANTS

• HOL!

• I HATE MODELS

• IMANU

• J. WORRA

• JADED

• JAMES HYPE

• JEFF MILLS

• JOSHWA

• KALEENA ZANDERS

• KASKADE REDUX

• LANE 8

• LE YOUTH

• LEVENKHAN

• LOUD LUXURY

• MARSHMELLO B2B SVDDEN DEATH

• MARTEN HØRGER

• MARTIN GARRIX

• MIDNIGHT TYRANNOSAURUS

• MROTEK

• PEEKABOO

• REINIER ZONNEVELD (LIVE)

• ROB GEE 30 YEARS

• SAYMYNAME

• SHIP WREK

• SLANDER

• SONNY FODERA

• SOREN

• SPACE MOTION

• SULTAN + SHEPARD

• TCHAMI B2B AC SLATER

• THINGS YOU SAY

• TOBEHONEST

• TODD TERRY

• TOWNSHIP REBELLION

• TSU NAMI

• WAX MOTIF

• WILL CLARKE

• YELLOW CLAW

• YOTTO

Last Updated on April 10, 2023 by Dave Clark