Theater Productions Bolster Midweek Tickets On Sale

Theatrical productions are a hot commodity at the mid-way point of the week. Wednesday’s offering of tickets on sale is dominated by a variety of touring productions around the world. The day’s pre-sale collection is led by U.S.-based performances. Among them are Dear Evan Hansen in Maryland, Chicago in North Carolina and Steel Magnolias in Illinois.

Broadway goes abroad for the general sale with Australian performances of Come From Away and Harry Potter and The Cursed Child. The Tony-winning true story musical Come From Away is set to visit Sydney’s State Theatre in the fall, while the two-part play based on J.K. Rowling’s book series has a performance lined up in Melbourne.

Select concerts join the theater-heavy listings as well. The most notable offerings are Air Supply in Detroit (pre-sale) and a handful of tour dates for a cappella group Home Free (general sale).

*Sale information is subject to change and presented for informational purposes. Pre-sales may require access passwords to purchase. As always, it is best to contact the venue or ticket retailer to confirm any and all details before purchase.

Seller Key: TMUSA: ticketmaster.com; LIVN: livenation.com; AXS: axs.com; ETIX: etix.com; TFLY: ticketfly.com; FGATE: frontgatetickets.com; TCOM: tickets.com; TWEB: ticketweb.com.

Tickets On Sale — Wednesday, March 25, 2020

Pre-sale

Event Venue City State Event Date Lister Air Supply MGM Grand Detroit Event Center Detroit MI 06/04/2020 08:00 PM TMUSA Bustout Burlesque House of Blues New Orleans presented by Cricket Wireless New Orleans LA 05/29/2020 08:00 PM LIVN Celtic Thunder: Ireland Fox Performing Arts Center Riverside CA 10/31/2020 06:30 PM LIVN Celtic Thunder: Ireland Old National Centre Indianapolis IN 11/28/2020 07:30 PM LIVN Chicago The Musical Steven Tanger Center for the Performing Arts Greensboro NC 06/17/2020 07:30 PM TMUSA Chicago the Musical DPAC – Durham Performing Arts Center Durham NC 06/20/2020 08:00 PM Touring Chicago the Musical DPAC – Durham Performing Arts Center Durham NC 06/20/2020 02:00 PM Touring Chicago the Musical DPAC – Durham Performing Arts Center Durham NC 06/21/2020 01:00 PM Touring Comedian Lenny Clarke Blue Ocean Music Hall Salisbury MA 10/17/2020 08:00 PM TMUSA Dance Across America Studio 94 River City Casino & Hotel St Louis MO 09/04/2020 08:00 PM TMUSA Dear Evan Hansen Hippodrome at France-Merrick Performing Arts Center Baltimore MD 05/06/2020 08:00 PM Touring Dear Evan Hansen Hippodrome at France-Merrick Performing Arts Center Baltimore MD 05/07/2020 08:00 PM Touring Dear Evan Hansen Hippodrome at France-Merrick Performing Arts Center Baltimore MD 05/08/2020 08:00 PM Touring Dear Evan Hansen Hippodrome at France-Merrick Performing Arts Center Baltimore MD 05/09/2020 02:00 PM Touring Dear Evan Hansen Hippodrome at France-Merrick Performing Arts Center Baltimore MD 05/09/2020 08:00 PM Touring Dear Evan Hansen Hippodrome at France-Merrick Performing Arts Center Baltimore MD 05/10/2020 01:00 PM Touring Dear Evan Hansen Hippodrome at France-Merrick Performing Arts Center Baltimore MD 05/10/2020 06:30 PM Touring Dear Evan Hansen Hippodrome at France-Merrick Performing Arts Center Baltimore MD 05/12/2020 08:00 PM Touring Dear Evan Hansen Hippodrome at France-Merrick Performing Arts Center Baltimore MD 05/13/2020 08:00 PM Touring Dear Evan Hansen Hippodrome at France-Merrick Performing Arts Center Baltimore MD 05/14/2020 08:00 PM Touring Dear Evan Hansen Hippodrome at France-Merrick Performing Arts Center Baltimore MD 05/15/2020 08:00 PM Touring Dear Evan Hansen Hippodrome at France-Merrick Performing Arts Center Baltimore MD 05/16/2020 02:00 PM Touring Dear Evan Hansen Hippodrome at France-Merrick Performing Arts Center Baltimore MD 05/16/2020 08:00 PM Touring Dear Evan Hansen Hippodrome at France-Merrick Performing Arts Center Baltimore MD 05/17/2020 01:00 PM Touring Dear Evan Hansen Hippodrome at France-Merrick Performing Arts Center Baltimore MD 05/17/2020 06:30 PM Touring Dear Evan Hansen Hippodrome at France-Merrick Performing Arts Center Baltimore MD 05/05/2020 08:00 PM Touring Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/22/2020 03:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/23/2020 06:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/23/2020 02:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/03/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/05/2020 06:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/05/2020 02:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/08/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/08/2020 01:30 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/09/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/10/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/11/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/11/2020 03:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/12/2020 06:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/12/2020 02:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/15/2020 01:30 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/16/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/16/2020 01:30 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/17/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/18/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/18/2020 03:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/19/2020 06:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/19/2020 02:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/22/2020 01:30 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/23/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/23/2020 01:30 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/24/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/25/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/25/2020 03:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/26/2020 06:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/26/2020 02:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/29/2020 01:30 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/30/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/30/2020 01:30 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/31/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/01/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/01/2020 03:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/02/2020 06:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/02/2020 02:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/05/2020 01:30 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/06/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/06/2020 01:30 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/07/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/08/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/08/2020 03:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/09/2020 06:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/09/2020 02:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/12/2020 01:30 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/13/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/13/2020 01:30 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/14/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/15/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/15/2020 03:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/16/2020 06:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/16/2020 02:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/19/2020 01:30 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/20/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/20/2020 01:30 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/21/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/22/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/02/2020 08:00 PM TMUSA Everclear:Songs From An American Movie 20th Anniversary Tour Hampton Beach Casino Ballroom Hampton Beach NH 06/05/2020 08:00 PM TMUSA Grand Funk Railroad The Meadows Casino Washington PA 06/19/2020 08:00 PM TMUSA Home Free- Dive Bar Saints World Tour Coronado Performing Arts Center Rockford IL 08/14/2020 07:00 PM TMUSA Jamey Johnson The Event Center at Hollywood Casino Columbus Columbus OH 08/29/2020 08:00 PM TMUSA Jon Anderson Blue Ocean Music Hall Salisbury MA 07/08/2020 08:00 PM TMUSA KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD Roseland Theater Portland OR 10/07/2020 09:00 PM ETIX Kurtis Conner The Wilbur Boston MA 06/10/2020 07:30 PM TMUSA Maxwell with the Nashville Symphony Schermerhorn Symphony Center Nashville TN 06/16/2020 07:30 PM TMUSA Maxwell with the Nashville Symphony Schermerhorn Symphony Center Nashville TN 06/17/2020 07:30 PM TMUSA Nashville LIVE O2 City Hall, Newcastle Newcastle Upon Tyne UK 01/28/2021 06:30 PM TMUK Pensacola Childrens Chorus Presents Showtime Pensacola Saenger Theatre Pensacola FL 05/09/2020 07:30 PM TMUSA Pensacola Childrens Chorus Presents Showtime Pensacola Saenger Theatre Pensacola FL 05/10/2020 02:30 PM TMUSA Pensacola Childrens Chorus Presents Showtime Pensacola Saenger Theatre Pensacola FL 05/08/2020 07:30 PM TMUSA Ryan Hamilton Bergen Performing Arts Center Englewood NJ 09/12/2020 08:00 PM TMUSA Shake & Holla Tour Featuring North Mussissippi Allstars & More Bergen Performing Arts Center Englewood NJ 10/09/2020 08:00 PM TMUSA Skid Row & Vixen Cannery Hotel and Casino Las Vegas NV 07/25/2020 08:00 PM TMUSA The Capitol Steps Bergen Performing Arts Center Englewood NJ 01/09/2021 08:00 PM TMUSA Thunder From Down Under The Meadows Casino Washington PA 06/20/2020 06:00 PM TMUSA Thunder From Down Under The Meadows Casino Washington PA 06/20/2020 09:00 PM TMUSA Van Halen Tribute Ft. Tyler Morris Blue Ocean Music Hall Salisbury MA 09/04/2020 08:00 PM TMUSA

General Sale