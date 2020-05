Musicals, Stage Productions Headline Wednesday Tickets On Sale

Theatre fans have plenty to choose from on Wednesday with dozens of performances available on sale. Select fans will have access to exclusive pre-sales...

Theatre fans have plenty to choose from on Wednesday with dozens of performances available on sale. Select fans will have access to exclusive pre-sales for acclaimed shows like Jersey Boys, South Pacific, and Beautiful: The Carole King Musical. All those shows are scheduled to visit Florida’s Ruth Eckerd Hall next year, along with Riverdance and RAIN: A Tribute to The Beatles.

The day’s most dominant event is the stage play Steel Magnolias in Illinois. Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace will hold dozens of performances scheduled for this July and August, which will see pre-sales take place before tickets become available to the general public.

See the full rundown below. Shop Meet and Greet Ticket.

*Sale information is subject to change and presented for informational purposes. Pre-sales may require access passwords to purchase. As always, it is best to contact the venue or ticket retailer to confirm any and all details before purchase.

Seller Key: TMUSA: ticketmaster.com; LIVN: livenation.com; AXS: axs.com; ETIX: etix.com; TFLY: ticketfly.com; FGATE: frontgatetickets.com; TCOM: tickets.com; TWEB: ticketweb.com.

Tickets On Sale — Wednesday May 20, 2020

Pre-sale

Event Venue City State Event Date Lister Achievement Hunter Live Moore Theatre Seattle WA 10/15/2020 08:00 PM TMUSA Air Supply Orleans Showroom Las Vegas NV 09/05/2020 08:00 PM TMUSA Beautiful: The Carole King Musical Ruth Eckerd Hall Clearwater FL 02/23/2021 08:00 PM OTHER Friends! The Musical Parody Bilheimer Capitol Theatre Clearwater FL Feb 4 – Feb 5, 2021 Feb 4 – Feb 5, 2021 Jersey Boys Ruth Eckerd Hall Clearwater FL Feb 23 – Feb 24, 2021 Feb 23 – Feb 24, 2021 RAIN: A Tribute to The Beatles Ruth Eckerd Hall Clearwater FL 05/08/2021 07:00 PM OTHER Riverdance Ruth Eckerd Hall Clearwater FL Apr 16 – Apr 17, 2021 OTHER South Pacific Ruth Eckerd Hall Clearwater FL 04/03/2021 07:30 PM OTHER The Simon & Garfunkel Story Bilheimer Capitol Theatre Clearwater FL 02/13/2021 08:00 PM OTHER Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/22/2020 03:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/23/2020 06:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/23/2020 02:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/03/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/05/2020 06:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/05/2020 02:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/08/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/08/2020 01:30 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/09/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/10/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/11/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/11/2020 03:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/12/2020 06:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/12/2020 02:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/15/2020 01:30 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/16/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/16/2020 01:30 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/17/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/18/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/18/2020 03:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/19/2020 06:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/19/2020 02:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/22/2020 01:30 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/23/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/23/2020 01:30 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/24/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/25/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/25/2020 03:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/26/2020 06:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/26/2020 02:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/29/2020 01:30 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/30/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/30/2020 01:30 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/31/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/01/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/01/2020 03:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/02/2020 06:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/02/2020 02:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/05/2020 01:30 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/06/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/06/2020 01:30 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/07/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/08/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/08/2020 03:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/09/2020 06:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/09/2020 02:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/12/2020 01:30 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/13/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/13/2020 01:30 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/14/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/15/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/15/2020 03:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/16/2020 06:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/16/2020 02:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/19/2020 01:30 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/20/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/20/2020 01:30 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/21/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 08/22/2020 08:00 PM TMUSA Drury Lane Presents: Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/02/2020 08:00 PM TMUSA Steel Magnolias Drury Lane Theatre Oakbrook Terrace Oakbrook Terrace IL 07/02/2020 03:00 PM TMUSA

General Sale